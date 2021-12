Mức lệ phí cấp căn cước công dân gắn chip từ 1/1/2022

Bộ Tài chính quy định giảm 50% lệ phí cấp căn cước công dân từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 30/6/2022.

Từ 1/1/2021 đến hết ngày 31/12/2021, Bộ Tài chính ban hành các thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người chịu ảnh hưởng Covid-19. Trong đó, phí cấp căn cước công dân gắn chip được giảm 50%.

Vậy, từ ngày 1/1/2022, mức lệ phí cấp đổi thẻ gắn chip là bao nhiêu?

Đại diện Công an thành phố Hà Nội

Ngày 24/12/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 120/2021 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người chịu ảnh hưởng dịch Covid-19. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 1/1/2022 đến hết ngày 30/6/2022.

Theo đó, cơ quan chức năng tiếp tục giảm 50% lệ phí cấp căn cước công dân (CCCD) quy định tại điều 4 Thông tư số 59/2019 ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp CCCD.

Mặt sau của CCCD chứa thông tin sinh trắc học, chip điện tử. Ảnh: N.H.

Các mức thu như sau:

- Chuyển từ chứng minh nhân dân 9 số hay 12 số sang cấp CCCD: 15.000 đồng/thẻ căn cước.

- Đổi CCCD khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về danh tính; đặc điểm nhân dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ: 25.000 đồng/căn cước.

- Cấp lại CCCD khi bị mất, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam: 35.000 đồng/thẻ căn cước.

Đây là lần thứ 3 cơ quan chức năng giảm 50% lệ phí cấp căn cước công dân kể từ khi chiến dịch cấp gắn chip được triển khai trên toàn quốc vào 1/1/2021.

Theo Bộ Công an, tính đến hết năm 2021, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã thu nhận trên 58 triệu hồ sơ cấp CCCD gắn chip. Trong đó, hơn 50 triệu thẻ đã in hoàn chỉnh để trả cho người dân.

Để hỗ trợ những người chưa nhận được thẻ gắn chip, Bộ Công an đã tạo fanpage Facebook, Zalo “Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư", lập tổng đài 1900.0368 để giải đáp vướng mắc. Ngoài ra, công dân có thể liên hệ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính của công an cấp tỉnh hoặc Đội Cảnh sát quản lý hành chính công an cấp huyện để hỏi về tiến độ trả CCCD.