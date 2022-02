Mua sedan Trung Quốc, chọn MG5 hay Beijing U5?

MG5 và Beijing U5 đều là những 'tân binh' trong nhóm sedan hạng C và có giá bán khá cạnh tranh.

MG5 là cái tên mới nhất gia nhập phân khúc sedan hạng C tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe này sẽ được chính thức bán ra vào tháng 3, giá cụ thể sẽ được công bố trong ngày mở bán.





Phiên bản cao cấp nhất của MG5 hiện có giá dự kiến 585 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với các đối thủ đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc. Nhưng mức giá này vẫn cao hơn so với một mẫu xe có cùng xuất xứ Trung Quốc - Beijing U5 Plus, có giá 498 triệu đồng.

Cả MG5 và Beijing U5 đều đến từ những thương hiệu Trung Quốc và chưa thực sự tìm được chỗ đứng vững chắc trên thị trường ôtô Việt Nam. Bù lại, nhiều trang bị tiện nghi chính là điểm mạnh mà cả 2 mẫu xe này có. Đây chính là công thức thu hút khách hàng mà các hãng xe từ Trung Quốc đã và đang áp dụng.

MG5 có ngoại hình bắt mắt hơn

Ngay từ khi được giới thiệu, MG5 đã gây ấn tượng với thiết kế mang dáng vẻ sedan thể thao lai coupe với phần mui thoải về sau. Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt hình thang ngược, họa tiết 3D, bộ đèn pha LED Projector có chức năng tự động.

Phía sau, đèn hậu dạng LED Leopart Claw, đèn phanh thứ 3 cũng dạng LED. Bên dưới cản sau có một bộ khuếch tán giả tăng tính thể thao cho ngoại hình, hệ thống ống xả kép chia đều mỗi bên. Xe được trang bị bộ mâm 17 inch phối 2 tone màu.





Trong khi đó, thiết kế phần đầu và đuôi xe U5 Plus có nhiều điểm tương đồng với chiếc Beijing X7 đã bán tại Việt Nam từ năm 2021, đặc biệt là cụm đèn chiếu sáng, lưới tản nhiệt hình thang. Mẫu sedan hạng C dùng đèn pha dạng LED, không có tính năng rửa đèn pha. Đèn báo rẽ trước là đèn halogen. Beijing U5 Plus được trang bị bộ mâm 16 inch 2 tone màu.

Điểm chú ý ở ngoại hình Beijing U5 plus là đèn báo rẽ sau là dạng LED cùng dải đèn hậu LED ôm theo chiều rộng chiếc xe. Beijing U5 Plus không có nút mở cốp, người dùng cần thao tác thông qua chìa khóa hoặc từ bên trong xe.

Về tổng thể, ngoại hình của MG5 bắt mắt hơn Beijing U5 Plus. Chiếc sedan của MG có nhiều đường nét cắt xẻ, sắc cạnh trong thiết kế, trong khi Beijing U5 Plus có nhiều đường nét bo tròn, có phần cục mịch, ít tính thể thao và đơn giản hơn đối thủ "đồng hương". Ngoài ra, các trang bị bên ngoài của Beijing U5 Plus cũng không hiện đại như MG5.





Về kích thước, MG5 có chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.675 x 1.842 x 1.480 (mm) và chiều dài cơ sở 2.680 mm. Kích thước này lớn hơn khá nhiều mẫu xe cùng phân khúc. Con số này trên Beijing U5 Plus là 4.660 x 1.820 x 1.480 (mm), chiều dài trục cơ sở 2.670 mm.

Có thể thấy U5 Plus nhỏ MG5, chiều dài ngắn hơn 15 mm, hẹp hơn 22 mm và chỉ có chiều cao tương đương, trục cơ sở cũng ngắn hơn đối thủ 10 mm. Điều này cũng ảnh hưởng phần nào đến độ rộng rãi trong cabin của 2 mẫu xe.

MG5 có nội thất hiện đại hơn

MG5 có cabin khá hiện đại, cách bố trí hướng nhiều về vị trí ghế lái. Xe được trang bị khá nhiều tiện nghi và an toàn để thu hút người mua. Những trang bị tiêu chuẩn nổi bật như đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, màn hình giải trí trung tâm 10 inch chống lóa, tương thích Apple CarPlay và Android Auto, bảng điều khiển trang trí 3D Diamond Design.





Ngoài ra, xe còn có vô lăng đa chức năng, điều chỉnh 3 cấp độ, hệ thống cruise control dạng cần gạt sau vô lăng, gương chiếu hậu chống chói, ghế lái chỉnh điện 6 hướng. Hệ thống điều hòa tự động chức năng lọc bụi PM 2.5. Hàng ghế thứ 2 có cửa gió riêng nhưng không có bệ tỳ tay, dàn âm thanh 6 loa.

MG5 còn có những trang bị tiện nghi được người dùng quan tâm như hệ thống camera 360 với chế độ hiển thị 3D, phanh tay điện tử, chìa khóa thông minh có chức năng đề nổ từ xa.

Trong khi đó, khoang lái Beijing U5 Plus được thiết kế khá đơn giản. Điểm thu hút trong nội thất của mẫu xe này là cụm màn hình đôi. Vô lăng tích hợp nhiều phím bấm chức năng như đàm thoại rảnh tay, ra lệnh bằng giọng nói, âm lượng, cruise control. Mẫu xe này cũng được trang bị camera 360 cho hình ảnh tương đối sắc nét, phanh tay điện tử kèm chức năng tự động giữ phanh (auto hold).





Tuy nhiên, cụm màn hình trên Beijing U5 Plus vẫn có giao diện tiếng Trung Quốc, đây được xem là một bất lợi của mẫu xe này trong việc tiếp cận với người dùng. Bên cạnh đó, U5 Plus cũng thua thiệt về mặt trang bị nếu so với MG5. Xe vẫn có ghế lái chỉnh cơ, hàng ghế thứ 2 không có cửa điều hòa riêng, cũng không có bệ tỳ tay ở vị trí ghế giữa.

Nhìn chung, nội thất của cả 2 mẫu xe này ở mức chấp nhận được trong tầm giá, nhưng MG5 thu hút hơn với nhiều trang bị tiện nghi cùng nét thiết kế có phần hiện đại hơn đối thủ.

Hiệu suất động cơ tương đương nhau

"Trái tim" của MG5 là khối động cơ 4 xy-lanh 1.5L, công suất cực đại 112 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 150 Nm tại 4.500 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số CVT giả lập 8 cấp số. Xe có 3 chế độ lái gồm Normal, Urban, Dynamic.

Trong khi đó, Beijing U5 Plus được trang bị động cơ dung tích 1.5L, cho công suất 113 mã lực, mô-men xoắn 142 Nm cùng hộp số tự động vô cấp. Xe không có các chế độ lái như MG5, thay vào đó là cấp số S để chiếc xe có sức kéo tốt hơn khi tăng tốc.





Có thể thấy hiệu suất của cả 2 mẫu xe này thuộc hàng khiêm tốn nếu so với các đối thủ khác trong nhóm sedan hạng C. MG5 nhỉnh hơn Beijing U5 Plus về sức kéo nhưng có công suất thấp hơn.

Về mặt công nghệ an toàn và hỗ trợ lái, MG5 tỏ ra áp đảo so với Beijing U5 Plus. "Tân binh" trong nhóm sedan hạng C được trang bị khá nhiều các tính năng như kiểm soát hành trình, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo điểm mù, hệ thống vi sai điện tử, hệ thống kiểm soát phanh khi vào cua, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo va chạm sau, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc.

Trong khi đó, Beijing U5 Plus có trang bị an toàn ở mức cơ bản hơn như hệ thống phân phối lực phanh điện tử, cân bằng điện tử, kiểm soát lực bám, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, giám sát điểm mù, cảnh báo chệch làn đường.

Beijing U Plus có lợi thế về giá bán

Với mức giá chưa đến 500 triệu đồng cho bản cao cấp nhất, Beijing U5 Plus có lợi thế về giá bán hơn so với MG5, với giá dự kiến 585 triệu đồng cho bản cao cấp. Trên thực tế, giá bán của MG5 không hẳn là một thua thiệt quá lớn so với đối thủ "đồng hương", nếu so với những trang bị nhình hơn.

Nhìn chung, cả 2 mẫu xe này đều có giá bán dễ tiếp cận, phù hợp với nhóm khách hàng mua xe lần đầu, tài chính dưới 600 triệu và ít quan tâm đến yếu tố thương hiệu.

Lợi thế của Beijing U Plus là giá rẻ giật mình và đi đúng với con đường của những mẫu xe Trung Quốc khi tấn công thị trường Việt Nam. Trong khi đó, lợi thế của MG5 là được nhập khẩu từ Thái Lan thay vì Trung Quốc.

Có thể thấy Beijing U Plus có phần dễ thuyết phục được người dùng yêu thích xe Trung Quốc hơn, trong khi MG5 cần phải chinh phục các khách hàng khó tính hơn, cạnh tranh với các cái tên như Hyundai, Kia, Honda hay Toyota.