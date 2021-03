Mùa rêu xanh ở Phú Yên đẹp nhất vào tháng mấy?

7. Nhà thờ nào ở Phú Yên lưu giữ cuốn sách in đầu tiên bằng chữ quốc ngữ? Nhà thờ Tuy Hòa

Nhà thờ Hoa Châu

Nhà thờ Mằng Lăng Nhà thờ Mằng Lăng cất giữ một kho báu đặc biệt, đó là "Phép giảng tám ngày", cuốn sách in đầu tiên bằng chữ quốc ngữ của giáo sĩ Akexan de Rhodes. Theo các ghi chép, tác phẩm này được in vào năm 1651 ở Italy, sử dụng song ngữ (Latin và quốc ngữ). Ảnh: Phan Nguyên Khiêm.