Mưa lũ chia cắt nhiều tuyến đường ở Nghệ An, Hà Tĩnh

Mưa lớn kéo dài hai ngày tại Nghệ An và Hà Tĩnh gây thiệt hại nặng nề về giao thông và nông nghiệp. Chính quyền địa phương đang lên phương án khắc phục hậu quả.

Sáng 26/9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An có báo cáo tổng hợp thiệt hại do mưa lũ gây ra tại địa phương trong hai ngày qua.

Theo đó, mưa lớn nhiều ngày qua khiến nhiều địa phương ở Nghệ An bị ngập lụt cục bộ do thoát nước chậm. Tại huyện Quỳnh Lưu, nước lũ tràn về khiến các tuyến đường chính vào các xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Hoa, Quỳnh Mỹ bị chia cắt hoàn toàn.

Trận mưa lớn ngày 25/9 khiến nhiều tuyến đường tại huyện Quỳnh Lưu ngập sâu. Ảnh: Hoàng Dương.

Chính quyền địa phương cùng lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ đã đến vùng ngập lụt để hỗ trợ người dân đưa đồ đạc, tài sản đi tránh lũ.

“Người dân vùng ngập lụt được sơ tán đến các nhà cao tầng, trường học, nhà văn hóa xã. Vật nuôi cùng tài sản của họ cũng được đưa đến nơi cao ráo, tránh ngập”, ông Hồ Ngọc Trường, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lâm (huyện Quỳnh Lưu), cho biết.

Đến sáng 26/9, mưa lũ đã làm 32 vị trí trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ ở Nghệ An bị ngập 0,5-3 m. Gần 700 nhà dân bị ngập, riêng huyện Quỳnh Lưu có 574 nhà.

Ngoài ra, 82 hộ dân phải di dời do bị ngập, sạt lở đất; hơn 3.000 ha lúa và hoa màu bị ngập.

Sau khi ghi nhận thiệt hại do mưa lũ gây ra, tỉnh Nghệ An thành lập đoàn công tác đi kiểm tra tình hình ngập lụt và vận hành một số hồ chứa trên địa bàn tỉnh; tổ chức di dời dân cư vùng ngập sâu đến nơi an toàn.

Tại thị xã Hoàng Mai, mưa lũ chia cắt nhiều tuyến đường và khiến nhiều nhà dân bị ngập. Ảnh: Hoàng Dương.

Tại Hà Tĩnh, mưa lớn đã gây ra ngập lụt cục bộ trên các tuyến quốc lộ 8A, đường liên xã Tây Lĩnh Hồng ở huyện Hương Sơn. Mưa trút xuống trong thời gian ngắn khiến ngọn đồi ở xã Sơn Hàm sạt lở, làm đổ tường đè gãy chân một bé trai khi đang ngủ.

Mưa lớn cũng làm ngập cục bộ nhiều xã ở huyện Vũ Quang, 31 nhà dân ở huyện Đức Thọ bị tốc mái, nhiều cột viễn thông hư hại. Tại thị xã Kỳ Anh và các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Nghi Xuân, ngập lụt nhiều nơi gây ách tắc giao thông và hư hỏng nhiều diện tích cây cối, rau màu, ao hồ nuôi trồng thủy sản...

Sạt lở đất ở đường lên cửa khẩu cầu treo tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Ảnh: Hoàng Dương.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua (25/9), lũ thượng nguồn sông Hiếu ở Nghệ An đã đạt đỉnh. Đỉnh lũ tại trạm Quỳ Châu dưới báo động 2 là 0,25 m và đang xuống.

Sáng 26/9, mực nước các sông ở Thanh Hóa, hạ lưu sông Cả (Nghệ An) đang lên. Ngày và đêm nay, lũ trên sông ở khu vực này tiếp tục lên; trong khi các sông ở Hà Tĩnh xuống dưới báo động 1.

Ngày 26-27/9, mưa lớn tiếp diễn tại các tỉnh Bắc Trung Bộ. Tổng lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 150 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, ven sông và khu đô thị tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.