Mưa lớn ở Đồng Nai cuốn trôi xe máy

Nước chảy xiết trong cơn mưa lớn ở Đồng Nai khiến nhiều xe máy trôi theo dòng nước. Người dân vất vả di chuyển về nhà trong cơn mưa giờ tan tầm.

Từ cuối giờ chiều 12/9, một số nơi tại Đồng Nai xuất hiện mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu.

Khu vực đường Nguyễn Ái Quốc (đoạn qua TP Biên Hòa), quốc lộ 1 (đoạn trước Bệnh viện Đa khoa khu vực Thống Nhất) đều ngập trong dòng nước khiến người dân di chuyển khó khăn.

Đáng chú ý, tại đường Hoàng Văn Bổn (phường Tân Biên, TP Biên Hòa), nước ngập sâu kèm theo dòng nước chảy xiết khiến nhiều xe máy bị cuốn trôi.

Một số tài xế ôtô dùng xe chắn ngang để xe máy không bị trôi theo dòng nước. Tại ngã tư Dầu Giây (đoạn trước Trung tâm hành chính huyện Thống Nhất) cũng xảy ra tình trạng tương tự, xe máy phải dắt bộ mới qua được điểm ngập.

Nhiều xe máy bị nước cuốn trôi trên đường Hoàng Văn Bổn (TP Biên Hòa).

Vào cuối tháng 7, nước mưa chảy xiết cũng cuốn trôi nhiều xe máy, xe đạp của công nhân Khu công nghiệp Sông Mây (huyện Trảng Bom) trên đường đi làm về. Lượng mưa đo được ở TP Biên Hòa là 71 mm, huyện Trảng Bom là 74 mm.

Ông Lê Đình Quyết, Phó phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, khuyên người dân cần cẩn thận khi tham gia giao thông trong cơn mưa.

"Đi xe trong nước ngập rất dễ bị nước chảy xiết cuốn vào cống. Mưa lớn khó quan sát cũng khiến người tham gia giao thông dễ đi vào 'ổ gà', nguy cơ xảy ra tai nạn. Trời mưa còn kèm dông, gió giật làm gãy đổ cây", ông Quyết cảnh báo.

Dự báo trong đêm nay và ngày mai, Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ.