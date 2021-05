Mùa hè 'chôn chân' không nhàm chán với một chiếc smartphone

Single Take là tính năng được Samsung phát triển độc quyền. Với hỗ trợ AI Best Moment, bạn dễ dàng “bỏ túi” nhiều ảnh và video hơn chỉ trong một lần chụp. So với các thế hệ tiền nhiệm, điểm mới của tính năng này là bạn được tuỳ chọn 6 loại ảnh/video muốn chụp với tối đa 14 kiểu ảnh/video, nhờ đó, bạn có thể lưu giữ trọn vẹn những khoảnh khắc thú vị mà không cần thao tác quá nhiều.