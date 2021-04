Mưa giảm, TP.HCM nắng nóng trở lại

Từ nay đến 17/4, TP.HCM và Nam Bộ vẫn có mưa chuyển mùa nhưng giảm về lượng, nắng nóng tiếp tục duy trì. Đáng chú ý, xâm nhập mặn tăng từ nay đến 15/4.

Sau cơn mưa chuyển mùa hồi cuối tuần, hôm nay, nắng nóng trở lại TP.HCM và Nam Bộ. Trời ít mây, nắng mạnh về trưa và chiều. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-36 độ C, thấp nhất dao động 24-27 độ C. Tuy nhiên, chiều tối mưa có thể xuất hiện tại Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương, An Giang, Kiên Giang.

Thời tiết dễ gây bệnh

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thời gian tới, thượng nguồn sông Mekong và khu vực Nam Bộ tiếp tục xuất hiện mưa dông chuyển mùa. Mưa tập trung vào 12/4 và 16-17/4. Lượng mưa phổ biến 15-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Dự báo chỉ số UV cực đại tiềm năng tại Nam Bộ ngày 12-14/4 cho thấy tia cực tím vẫn ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao nhưng đã giảm so với các tuần trước. Cụ thể, hôm nay, chỉ số UV tại TP.HCM, Cần Thơ và Cà Mau đều là 10 đơn vị. Ngày 13-14/4, chỉ số này tại TP.HCM giảm còn 9 và 8 đơn vị, trong khi tại Cần Thơ và Cà Mau chỉ số UV dao động 7-8 đơn vị.

Chất lượng không khí tại TP.HCM theo ứng dụng PAMAir (ảnh trước) và IQAir (ảnh sau) lúc 6h sáng 12/4. Ảnh chụp màn hình.

Về chất lượng không khí, ứng dụng PAMAir lúc 6h cho thấy chỉ số AQI (theo cách tính của Việt Nam) tại hầu hết điểm quan trắc dưới 50 đơn vị, ngưỡng trong lành.

Cùng thời điểm, ứng dụng IQAir tính toán chỉ số AQI trung bình tại TP.HCM là 95 đơn vị - ngưỡng trung bình. Trong 5 ngày tới, ứng dụng IQAir dự báo chỉ số AQI trung bình tại TP.HCM ở ngưỡng trung bình, dao động 63-76 đơn vị.

Chuyên gia khí tượng Lê Thị Xuân Lan cho biết thời điểm này, thời tiết đang chuyển mùa. Nguyên nhân là nắng nóng kéo dài kèm theo oi bức tạo lượng ẩm cao. Bên cạnh đó, trên vịnh Thái Lan bắt đầu có gió Tây Nam tầng thấp thổi ẩm từ biển vào gây ra mưa cho tỉnh, thành Nam Bộ.

Theo bà Lan, lượng mưa và mật độ mưa xuất hiện không đều, có nơi mưa, nơi không, sau cơn mưa thời tiết lại oi nóng trở lại. Mưa chuyển mùa sẽ còn xuất hiện vài ngày tới, trong cơn mưa có thể kèm theo dông sét, lốc xoáy.

“Chất ô nhiễm, độc tố trong không khí của những ngày khô được nước mưa rửa trôi, cuốn theo tạo thành mưa axit. Mặt khác, nhiệt độ ngoài trời đang cao, mưa khiến nhiệt độ giảm đột ngột 5-7 độ C nên rất dễ gây bệnh”, bà Lan khuyến cáo.

Xâm nhập mặn tăng

Về tình hình xâm nhập mặn, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết tuần này, mực nước ở thượng nguồn sông Mekong tiếp tục biến đổi chậm. Mực nước tại trạm Kratie (Campuchia) ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm 0,35-0,45 m và ở mức cao hơn cùng kỳ năm 2020 từ 0,1 đến 0,15 m.

Những ngày đầu tuần, mực nước trên sông Tiền và sông Hậu lên chậm theo triều, sau đó biến đổi chậm. Mực nước cao nhất tuần tại Tân Châu là 1,3 m, tại Châu Đốc 1,4 m, cao hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ 0,15-0,2 m.

Từ nay đến 20/4, xu thế xâm nhập mặn ở các sông Vàm Cỏ, sông Cửu Long tăng dần đến ngày 15/4, sau đó giảm. Riêng sông Cái Lớn xâm nhập mặn duy trì ở mức cao đến ngày 20/4. Độ mặn cao nhất tại các trạm sông Cửu Long thời kỳ này ở mức thấp hơn, các trạm trên sông Vàm Cỏ và Cái Lớn tương đương so với độ mặn cao nhất ngày 1-10/4.

Xâm nhập mặn ảnh hưởng đến hoa màu của người dân. Ảnh: Lê Quân.

Cơ quan khí tượng đưa ra cảnh báo trong đợt mặn từ nay đến 15/4, các địa phương cần hạn chế tưới nước nhằm giảm thiểu thiệt hại sản xuất. Đối với diện tích trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, chịu mặn kém, trước khi tưới cần kiểm tra nồng độ mặn. Các địa phương chủ động các biện pháp trữ nước và cấp nước phục vụ sinh hoạt thời kỳ này.

Từ nay đến cuối tháng 4, xâm nhập mặn ở các cửa sông Cửu Long tiếp tục giảm. Sông Vàm Cỏ và sông Cái Lớn vẫn duy trì ở mức cao.

Sang tháng 5, xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long giảm dần. Tình hình xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long phụ thuộc vào nguồn nước từ thượng nguồn sông Mekong, triều cường và sẽ biến động thời gian tới. Các địa phương cần cập nhật kịp thời thông tin dự báo từ cơ quan khí tượng và có biện pháp chủ động phòng chống xâm nhập mặn.