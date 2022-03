Cùng Zing lắng nghe câu chuyện của hai nhà đầu tư thế hệ mới để có góc nhìn cân bằng hơn về crypto.

Podcast: Mua crypto là đầu tư hay đánh bạc? Hai nhà đầu tư thế hệ trẻ chia sẻ góc nhìn về crypto và việc đầu tư hình thức này.

Show: The Token Show

Khách mời: Nghĩa Nguyễn, sáng lập Young & Wealthy và Lê Tuấn Anh, BTV Công nghệ của Zing.

Host: Hoàng Sơn

Khi thế giới crypto không còn là câu chuyện riêng của Bitcoin, mà còn là DeFi (tài chính phi tập trung), GameFi (Game tài chính), NFT (token không thể thay thế), Metaverse... Zing News giới thiệu series Podcast "The Token Show", nơi những người trẻ chia sẻ câu chuyện dấn thân, tìm hiểu, tìm kiếm thu nhập thực sự trên thế giới ảo, thay cho những kênh đầu tư truyền thống như bất động sản, chứng khoán... Qua đó, độc giả cũng sẽ có cái nhìn trung dung hơn về Blockchain, sẵn sàng đón nhận và thích ứng.

Trong The Token Show số đầu, khách mời Nghĩa Nguyễn cho rằng anh có lý do để chưa quyết định đầu tư vào crypto, và sẽ cân nhắc khi thị trường chỉnh sâu, nhiều dự án rác bị đào thải. Đó sẽ là lúc đủ an toàn để các nhà đầu tư nhỏ lẻ bỏ tiền vào crypto, thay vì đặt cược vào hàng chục, hàng trăm dự án chưa rõ ràng về roadmap, cũng như công nghệ blockchain chưa thực sự trưởng thành về bảo mật. Nghĩa Nguyễn vẫn ưu tiên dòng tiền vào chứng khoán, chứng chỉ quỹ hơn là crypto lúc này.

Trong khi đó, BTV Lê Tuấn Anh, với kinh nghiệm theo dõi thị trường từ 2017 và nhiều bài học từ đầu tư, người mua crypto năm 2022 cần tìm hiểu rất kỹ để chọn lọc dự án, từ đó đưa ra quyết định "hold" hay lướt sóng, trong bối cảnh mùa đông tiền mã hóa vẫn đang có dấu hiệu diễn ra sớm.

Với anh, việc nhà đầu tư "say đòn", đưa ra những quyết định liều lĩnh khi đánh long-short hay future dễ dẫn đến rủi ro cháy tài khoản, không khác gì việc cá cược. Trong khi đó, việc tìm hiểu kỹ dự án có thể giúp nhà đầu tư vững tâm hơn khi thị trường chỉnh để tích lũy, mua vào, thay vì hoảng loạn bán tháo, làm mồi cho "cá voi", trui rèn chính bản thân mình để vững vàng trên thị trường, thay vì đặt cược cho sự tăng giảm ngắn hạn.