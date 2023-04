MU tìm thủ môn thay De Gea

Man Utd không còn đặt niềm tin vào David de Gea sau những sai lầm của thủ môn người Tây Ban Nha trong trận thua Sevilla 0-3.

Trận đấu thảm họa với Sevilla khiến tình thế của De Gea ở MU bỗng trở nên cực kỳ khó đoán.

Theo Manchester Evening News, MU nhắm Giorgi Mamardashvili của Valencia để thay De Gea. Mamardashvili hiện được định giá 45 triệu euro. Song nếu Valencia xuống hạng sau mùa này, giá trị của thủ thành 22 tuổi sẽ giảm sâu .

Mamardashvili giúp Valencia giữ sạch lưới 7 trên 33 trận ở mùa này. Thủ môn người Georgia được đánh giá khá cao và hứa hẹn phù hợp với yêu cầu của Erik ten Hag, đặc biệt là kỹ năng chơi chân. Ngoài Mamardashvili, MU còn nhắm tới Diogo Costa (Porto) và David Raya (Brenford).

"Quỷ đỏ" ráo riết săn thủ môn sau khi De Gea chơi tệ trong trận thua Sevilla 0-3. Ở đó, De Gea bị đánh giá có lỗi, gián tiếp khiến Harry Maguire xử lý hỏng, dẫn đến bàn mở tỷ số cho đối thủ. Sau đó, thủ môn người Tây Ban Nha tự kết liễu đội nhà bằng pha xử lý ngớ ngẩn, giúp Sevilla có bàn thứ 3.

Trước đó, M.E.N đưa tin HLV Ten Hag xác định De Gea vẫn là thủ môn số một mùa tới. Do đó, ban lãnh đạo MU xúc tiến gia hạn hợp đồng cho De Gea và đôi bên sắp đạt thỏa thuận. De Gea sẽ ở lại sân Old Trafford thêm 3 năm với mức lương giảm sâu so với con số hiện tại là 375.000 bảng/tuần. Tuy nhiên, những gì De Gea thể hiện trong trận Sevilla khiến HLV Ten Hag phải cân nhắc lại vị trí số một trong khung gỗ.

Mùa này, De Gea đã bắt chính 48 trận cho MU. Thủ môn sinh năm 1990 tỏa sáng nhiều trận nhưng thỉnh thoảng mắc sai lầm. De Gea đang dẫn đầu trong cuộc đua giành Găng tay vàng Premier League mùa này với 14 trận giữ sạch lưới.

Huyền thoại nghi ngờ tương lai của De Gea ở MU Paul Scholes và Owen Hargreaves, hai danh thủ từng khoác Man United, đều nghi ngờ khả năng gắn bó của thủ môn người Tây Ban Nha với đội chủ sân Old Trafford.