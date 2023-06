MU ra phán quyết về tương lai Greenwood

Đội chủ sân Old Trafford có kế hoạch để Mason Greenwood ra đi dưới dạng cho mượn trong mùa hè năm nay.

Greenwood vẫn còn cơ hội trở lại khoác áo MU trong tương lai. Ảnh: Reuters.

Theo Manchester Evening News, MU sẽ thông báo cho Greenwood về kết quả cuộc điều tra nội bộ trong tháng này. Cùng với đó, "Quỷ đỏ" sẽ sớm đưa ra quyết định đối với tương lai của tuyển thủ Anh.

The Athletic xác nhận MU không muốn mất một tài năng lớn như Greenwood. Do đó, theo Daily Mail, CLB chủ sân Old Trafford có kế hoạch để Greenwood ra đi dưới dạng cho mượn một mùa. Đây được coi là quyết định tốt nhất ở thời điểm này.

Việc Greenwood tiếp tục chơi bóng ở Premier League ở mùa giải tới rất khó xảy ra. Chính vì thế, MU đang cân nhắc tìm bến đỗ mới cho tài năng 21 tuổi ở Italy, Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ. Goal tiết lộ Juventus là đội bóng quan tâm tới Greenwood nhất.

Greenwood còn hai năm trong hợp đồng với mức lương 75.000 bảng mỗi tuần. Tiền đạo này bày tỏ mong muốn được trở lại đội một. Song, một động thái cho mượn bên ngoài nước Anh cho phép MU có thêm thời gian giải quyết vụ việc, đồng thời giúp Greenwood tìm lại cảm giác bóng và tránh xa áp lực từ giới truyền thông.

Thực tế, Greenwood vẫn còn tương lai ở Old Trafford. Chia sẻ với Times: HLV Erik ten Hag muốn có sự phục vụ của Greenwood nhưng đang chờ động thái từ lãnh đạo. Nhà cầm quân người Hà Lan thừa nhận ngưỡng mộ tài năng của tiền đạo 21 tuổi. Chỉ cần có cơ hội, cựu HLV Ajax chắc chắn không bỏ rơi Greenwood.

Greenwood không thi đấu cho MU trong hơn một năm và là đối tượng của một cuộc điều tra nội bộ kéo dài gần 4 tháng. Sau hơn một năm bị bắt và truy tố, Greenwood được tuyên bố thoát tội. Về mặt pháp lý, chân sút 21 tuổi được chứng minh trong sạch. Nhưng với nhiều người hâm mộ, anh chưa thực sự "vô tội".

Đoạn video và hình ảnh phát tán khắp mạng xã hội là bằng chứng khó chối cãi về tội trạng của Greenwood. Nhiều người cho rằng đó không phải thứ có thể dễ dàng xóa khỏi ký ức. Cá nhân tiền đạo trẻ này chưa bao giờ phủ nhận và đứng ra giải thích công khai về hành động của mình.

