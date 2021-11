MU nên hối tiếc vì không thay Solskjaer sớm hơn

Ralf Rangnick có thể chưa kịp để lại dấu ấn gì về mặt chiến thuật trước Chelsea, nhưng "Quỷ đỏ" thể hiện sự tiến bộ với những điều chỉnh lớn về chiến thuật.

Ngay trước trận đấu tối 28/11 (giờ Hà Nội), huyền thoại MU Gary Neville khẳng định rằng ông có cảm giác chính Rangnick mới là người tác động đến việc để Cristiano Ronaldo ngồi dự bị. Trong phần lớn thời gian của trận đấu trên sân Stamford Bridge, Giám đốc Thể thao Darren Fletcher cùng một trợ lý khác liên tục nói chuyện qua tai nghe để hướng dẫn các cầu thủ.

Họ nói chuyện với ai, khi Carrick vẫn liên tục đứng ở ngoài đường biên?

Fletcher đeo tai nghe trong lúc cùng chỉ đạo Man United với Carrick. Ảnh: Reuters.

Dấu ấn nào từ Rangnick?

Sau trận đấu, Eric Bailly thừa nhận phòng thay đồ Man United được thông báo về sự hiện diện của HLV mới. Có lẽ vì điều đó, dàn sao "Quỷ đỏ" chơi pressing nhiệt hơn, tích cực trong việc di chuyển, dù tổng thể lối chơi còn nhiều vấn đề.

Tuy nhiên, Michael Carrick sau trận khẳng định Rangnick, người được tiết lộ là HLV sắp tới của Manchester United, chưa có bất kỳ tác động nào đến việc sử dụng nhân sự và chiến thuật. Nếu điều đó đúng, người ta cần phải dành lời khen cho cựu tiền vệ tuyển Anh. Bởi đội bóng thành Manchester vừa có màn trình diễn tốt nhất trong các trận đại chiến kể từ đầu mùa.

Carrick cũng có thể nói thật. Vì người ta không cần đến một HLV lão luyện để nhìn thấy các vấn đề của Man United. Giới chuyên môn kêu gào nhiều về việc "Quỷ đỏ" nên sử dụng hàng tiền vệ 3 người hay đẩy Ronaldo lên ghế dự bị trong các trận đại chiến.

Ole Gunnar Solskjaer từng nói ông vẫn sẽ theo dõi các trận đấu của Man United sau khi bị đội bóng sa thải. Và chiến lược gia người Na Uy đã nghĩ gì khi chứng kiến đội bóng cũ gây khó khăn cho nhà đương kim vô địch Champions League, với một cách tiếp cận hoàn toàn khác?

Cuối cùng MU cũng chơi 3 tiền vệ trung tâm khi phải đối đầu các đối thủ mạnh. Đồ họa: Minh Phúc.

Bộ ba Nemanja Matic - Scott McTominay - Fred giúp đội khách bịt chặt các khoảng trống ở trung tuyến và hai cánh. Với việc sử dụng tới 3 tiền vệ trung tâm, Man United có đủ người để bọc lót ở cánh, khi bộ đôi wing-back của Chelsea dâng cao.

Với Marcus Rashford, Jadon Sancho và Bruno Fernandes trên hàng công, MU có 3 cầu thủ giàu năng lượng và sẵn sàng chơi pressing ở cường độ cao. Fernandes chơi như một tiền đạo ảo, nhưng Sancho và Rashford mới là hai mũi nhọn có tốc độ và sẵn sàng chờ các đợt phản công.

Trong bàn thắng mở tỷ số của MU, cả Sancho và Rashford là những người bứt tốc tốt nhất và loại bỏ hoàn toàn đội hình Chelsea sau khi Jorginho phạm sai lầm. Nửa đỏ thành Manchester chơi ở thế cửa dưới tại Stamford Bridge, nhưng đó là bởi họ biết sự chênh lệch về sức mạnh giữa hai đội.

Một Chelsea vừa vùi dập Juventus 4-0 tại Stamford Bridge ít ngày trước, không thể cụ thể hóa các cơ hội trước khung thành của David de Gea. "The Blues" áp đảo MU về các con số thống kê như dứt điểm (24 so với 3), kiểm soát bóng (66% so với 34%) hay phạt góc (15 so với 2).

Chelsea vượt trội MU về các con số thống kê. Đồ họa: Minh Phúc.

Tuy nhiên, không thể nói đội bóng của HLV Tuchel có ngày thi đấu dễ thở trước "Quỷ đỏ". Nếu Aaron Wan-Bissaka không có tình huống phạm lỗi đáng trách dẫn đến quả phạt đền thành bàn của Jorginho, Chelsea chưa chắc giữ lại một điểm ở Stamford Bridge.

Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Chelsea trận này lên tới 2,81, so với 0,86 của Man United. Song, nhà đương kim vô địch Champions League thật sự gặp nhiều khó khăn trong khâu dứt điểm.

Khác với Juventus, MU hạn chế được khả năng leo biên của của bộ đôi Marcos Alonso và Reece James. Các wing-back dâng cao là vũ khí đáng sợ của Chelsea mùa này. Nhưng với sự bọc lót của McTominay và Fred, hàng thủ Man United khống chế tốt các miếng đánh biên của đối thủ.

Chelsea lúng túng sau khi đưa bóng thành công đến cuối 1/3 phần sân của Man United. Hàng thủ "Quỷ đỏ" cũng chơi tiến bộ hơn so với trận đấu với Man City, khi đội bóng của Pep Guardiola cũng chủ động khoét vào hai cánh.

Việc luôn duy trì quân số đông ở hàng thủ (nhờ các tiền vệ) giúp Man United hóa giải nhiều đợt tấn công của đối thủ.

MU có thể chơi tốt hơn

Carrick thậm chí nói rằng ông hơi tiếc vì không thể thắng tại Stamford Bridge. Chelsea có những cơ hội của mình, nhưng chỉ số xG cũng không phản ánh hết cục diện trận đấu. Fred lẽ ra nên xử lý tốt hơn trong tình huống thủ môn Edouard Mendy chuyền bóng thẳng vào chân tiền vệ người Brazil.

"Quỷ đỏ" lẽ ra có thể thắng Chelsea nhờ một tình huống pressing tầm cao. Đó là triết lý bóng đá Rangnick chắc chắn áp dụng ở Old Trafford trong thời gian tới. Man United lúc này có nhân sự để HLV người Đức làm điều đó.

Màn trình diễn trước Chelsea cho thấy nếu HLV mạnh dạn đưa ra những điều chỉnh về chiến thuật, nửa đỏ thành Manchester có thể chơi tốt hơn so với những trận thua Liverpool hay Man City.

Sancho có bàn thắng thứ hai sau hai trận liên tiếp. Cựu sao Dortmund tiếp tục lấy lại sự tự tin và nhiều khả năng giải quyết bài toán ở cánh của Man United trong thời gian tới. Hơn hết, Sancho đủ sự đột biến và năng lượng để chơi pressing. Rangnick từng đánh giá cầu thủ này là một trong những tài năng trẻ ấn tượng nhất châu Âu.

Trong khi đó, Rashford hay Fernandes đều là mẫu cầu thủ chăm chỉ và liên tục pressing hàng thủ Chelsea. Có lẽ đến lúc "Quỷ đỏ" nên quen dần với việc để Ronaldo ngồi dự bị trong các trận cầu lớn, và chỉ sử dụng siêu sao người Bồ Đào Nha trong một khoảng thời gian nhất định.

Rashford hay Fernandes chủ động pressing đối thủ từ khi giao bóng.

Khả năng gây áp lực lên đối thủ của Man United được cải thiện với những nỗ lực riêng lẻ của các tiền đạo.

Ở hàng thủ, HLV mới của Man United cũng phải cân nhắc khả năng đá chính của Harry Maguire. Việc trung vệ người Anh bị treo giò dường như không ảnh hưởng gì lớn để hàng thủ MU.

Thậm chí, người ta có thể nói "Quỷ đỏ" phòng ngự tốt hơn trận đấu với Watford tuần trước. Wan-Bissaka cũng là mắc xích khác chơi kém trước Chelsea, khi mắc sai lầm tai hại. Fletcher có biểu cảm giận dữ khi hậu vệ người Anh phạm lỗi thô thiển với Thiago Silva trong vòng cấm đội nhà. Cầu thủ 24 tuổi là một trong những người chơi tệ kể từ đầu mùa.

Rangnick phải giải quyết nhiều vấn đề ở MU thời gian tới. Nói như lời Gary Neville, thì các cầu thủ MU dường như được bảo phải pressing Chelsea nhiều hơn, nhưng không ai nói cho họ làm điều đó một cách đồng bộ và hệ thống.

Lối chơi của MU hiện tại khó có thể so với một Chelsea nhuần nhuyễn và đồng đều ở mọi tuyến. Tuy nhiên, trong một trận đấu cụ thể, đội bóng thành Manchester cho thấy chất lượng nhân sự của họ vẫn có thể gây khó khăn cho nhà đương kim vô địch Champions League.