MU đừng để sự yếu kém của Liverpool đánh lừa

Đội bóng của HLV Erik ten Hag chơi lột xác trong một trận đấu Liverpool thể hiện màn trình diễn kém xa tiêu chuẩn thông thường của Jurgen Klopp.

Ten Hag được cho là đã bắt các cầu thủ xem Man City hay Liverpool thi đấu. Chiến lược gia người Hà Lan tin rằng "thứ bóng đá đỉnh cao" của Man City hay Liverpool chính là điều đội chủ sân Old Trafford phải hướng đến. Tuy nhiên, trong cuộc đối đầu ở vòng 3 Premier League diễn ra rạng sáng 23/8 (giờ Hà Nội), Liverpool chơi không giống như một ứng viên đua vô địch giải đấu. Và Ten Hag có lẽ nên yêu cầu học trò xem Arsenal hay Leeds United thi đấu.

MU có chiến thắng đầu tiên ở Ngoại hạng Anh mùa giải 2022/23. Ảnh: Reuters.

Cuộc khủng hoảng tạm ngưng

Ngồi trên khán đài Old Trafford sau màn chia tay Real Madrid nhiều nước mắt, Casemiro có thể nghĩ rằng những lời cảnh báo về cuộc khủng hoảng của MU đã bị thổi phồng. Nếu nửa đỏ thành Manchester chơi như thế này trước Brighton hay Brentford, người hâm mộ đội bóng đã không nổi cơn thịnh nộ dữ dội.

Thế nhưng, mọi thứ đều có hai mặt của nó. MU chưa chắc bỏ 70 triệu bảng mua Casemiro nếu họ không đứng cuối bảng xếp hạng Premier League sau hai vòng đầu. Rabiot hay Arnautovic thậm chí mới là những mục tiêu ban đầu của "Quỷ đỏ". HLV Ten Hag có thể đã không nhận ra rằng mình sai lầm thế nào trong cách tiếp cận các trận đấu ở Premier League nếu MU chơi tốt hơn ở hai vòng đầu.

Chiến thắng 2-1 trước Liverpool của MU phản ánh sự thay đổi trong cách sử dụng con người và chiến thuật từ cựu HLV Ajax. Cristiano Ronaldo và Harry Maguire phải ngồi băng ghế dự bị khi MU đối đầu Liverpool. Nhiều người xem đó là một quyết định dũng cảm, bởi Ronaldo và Maguire là hai cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn nhất phòng thay đồ "Quỷ đỏ" lúc này. Tuy nhiên, đứng trên góc độ chuyên môn, để Ronaldo lẫn Maguire ngồi ngoài cũng là sự lựa chọn hợp lý không kém.

Vấn đề với MU từ lâu là họ có quá nhiều cầu thủ không xứng đáng đá chính, nhưng các đời HLV của đội bóng này vẫn phải sử dụng. Vì họ không thể tìm ra những lựa chọn tốt hơn, hoặc nếu từ chối sử dụng các ngôi sao này, phòng thay đồ đội bóng sẽ có vấn đề. Ralf Rangnick từng muốn để Ronaldo lẫn Maguire dự bị ở mùa giải trước, nhưng chiến lược gia tạm quyền người Đức chưa bao giờ thật sự có cơ hội. Ông cũng bị từ chối trong việc mang về các bản hợp đồng theo ý mình ở kỳ chuyển nhượng tháng 1.

Khác với Rangnick, Ten Hag nhận được ủng hộ nhiều hơn từ ban lãnh đạo MU. Bản thân HLV người Hà Lan cũng cho thấy sự quyết đoán trong chiến lược của mình. Lisandro Martinez vẫn ra sân và trung vệ người Argentina trở thành một trong những chốt chặn quan trọng giúp MU đánh bại Liverpool. Scott McTominay có lẽ không tệ như những gì cổ động viên MU mô tả hai tuần trước, khi anh được đá cặp cùng Christian Eriksen ở trung tâm hàng tiền vệ đối đầu Liverpool.

Màn trình diễn của tiền vệ người Scotland trước Liverpool chỉ phản ánh một sự thật rằng nếu MU chấp nhận chơi thứ bóng đá có phần "cửa dưới" và tận dụng những điểm mạnh nhất từ dàn cầu thủ hiện tại, họ sẽ đạt kết quả tốt hơn. MU cố gắng "phủ đầu" Liverpool trong 15-20 phút đầu mỗi hiệp và họ thành công với hai bàn thắng của Jadon Sancho, Marcus Rashford.

Khi kết thúc trận đấu, "Quỷ đỏ" chỉ có tỷ lệ kiểm soát bóng ở mức 29%, nhưng tinh thần chiến đấu của đội chủ nhà là thứ không ai có thể tranh luận. Đội hình MU chạy tổng cộng 113,78 km, thực hiện 155 cú nước rút trong trận. Liverpool có tổng quãng đường di chuyển 110,6 km cùng 104 cú nước rút. Điều này có thể được lý giải rằng sở dĩ MU chạy nhiều hơn Liverpool vì họ cầm bóng ít hơn, và luôn phải đuổi bóng trong chân đối thủ.

Liverpool có khởi đầu tồi tệ ở mùa giải năm nay. Ảnh: Reuters.

Sự khác biệt

Nhưng cần nhớ rằng trước Brentford, MU chỉ chạy có 95,6 km. Gần 18 km chênh lệch giữa hai trận là sự khác biệt lớn trong bóng đá đỉnh cao. Những tin đồn về việc Ten Hag bắt cầu thủ MU chạy đến kiệt sức sau trận thua Brentford có lẽ là sự thật. Đó là cách MU của Ole Gunnar Solskjaer từng chơi trong giai đoạn thăng hoa nhất.

Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của MU sau trận chỉ là 1,49, trong khi Liverpool ở mức 1,57. Nếu MU không có trình độ chuyên môn và sự ăn ý ngang bằng hay vượt trội đối thủ, họ cần tạo ra sự khác biệt bằng tinh thần thi đấu.

Liverpool có quyền đổ lỗi cho những sự vắng mặt về lực lượng khi để đội chủ sân Old Trafford. Darwin Nunez bị treo giò, Naby Keita, Thiago, Matip hay Jota chấn thương trong khi Fabinho sa sút phong độ. Tuy nhiên, "The Kop" chơi thứ bóng đá kém xa so với họ ở mùa giải trước. Hệ thống pressing của Liverpool bộc lộ nhiều lỗ hổng và sự ăn ý trong lối chơi không xuất hiện. Khi Virgil van Dijk, niềm hy vọng lớn nhất của Liverpool không thể giải quyết mọi vấn đề, "The Kop" phải nhận hai bàn thua xứng đáng.

Liverpool chưa biết thắng kể từ đầu mùa và đây rõ ràng là khởi đầu tệ nhất của họ trong vài mùa giải gần đây. Họ xếp thứ 16 trên bảng xếp hạng Premier League sau 3 vòng và kém đội dẫn đầu Arsenal tới 7 điểm. Đây rõ ràng không phải thứ bóng đá HLV Klopp mong chờ.

Sau trận đấu, Ten Hag thừa nhận rằng MU cần thêm những tân binh để tạo ra "sức sống" cho đội bóng. Mọi chuyện không chỉ đơn thuần là câu chuyện về chiến thuật hay triết lý bóng đá đặc trưng của HLV người Hà Lan. MU đã không thắng Liverpool nhờ lối chơi cao siêu hay "đậm chất Ajax", họ thắng nhờ tinh thần thi đấu tốt và sẵn sàng chạy nhiều hơn đối thủ. Đó là điều đội chủ sân Old Trafford cần nhất lúc này.