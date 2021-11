MU đạt thỏa thuận đón huấn luyện viên tạm quyền mới

MU chuẩn bị cho cuộc cải tổ bằng việc lựa chọn Ralf Rangnick vào vị trí huấn luyện viên đội một.

The Athletic, The Telegraph và nhiều tờ báo Anh đưa tin Manchester United đạt thỏa thuận đón Ralf Rangnick đến Old Trafford. Nhà cầm quân 63 tuổi sẽ rời cương vị trưởng bộ phận phát triển của Lokomotiv Moscow để trở thành huấn luyện viên tạm quyền của "Quỷ đỏ" thay Michael Carrick.

Man United và Lokomotiv đang hoàn tất thủ tục để Rangnick được làm việc tại Premier League trong thời gian sớm nhất. Hợp đồng của chiến lược gia người Đức sẽ kéo dài trong 6 tháng. Sau khi MU có huấn luyện viên trưởng vào đầu mùa 2022/23, ông Rangnick vẫn sẽ ở lại Old Trafford thêm 2 năm trong vai trò cố vấn.

Ralf Rangnick sẽ sớm có mặt tại Old Trafford. Ảnh: Reuters.

Do vấn đề liên quan đến giấy phép lao động, Rangnick sẽ không kịp dẫn dắt Man United ở trận gặp Chelsea vào cuối tuần này.

Rangnick đã có kinh nghiệm cầm quân từ năm 1983 đến nay. Ông từng dẫn dắt nhiều CLB danh tiếng tại Đức như Hannover, Schalke, Hoffenheim và RB Leipzig. Chuyên gia 63 tuổi cũng thành công trong vai trò của giám đốc thể thao. Ông từng giúp Leipzig vươn mình từ giải hạng ba lên chơi tại Bundesliga trong thời gian ngắn, đồng thời tạo ra nền móng vững chắc để Julian Nagelsmann tiếp tục phát triển đội chủ sân Red Bull Arena.

Rangnick được mệnh danh là "phù thủ" hay "cha đỡ đầu của các huấn luyện viên Đức hiện đại". Triết lý bóng đá của ông là nguồn cảm hứng làm việc của Thomas Tuchel, Jurgen Klopp. Ngoài ra, HLV sinh năm 1958 từng chỉ bảo cho Ralph Hasenhuttl và Julian Nagelsmann.

Theo The Athletic, nhiệm vụ của Rangnick là giúp Man United tìm ra phong cách thi đấu và lối chơi rõ ràng. Ngoài khả năng xây dựng tổ chức bóng đá kiểu mẫu, Rangnick còn đặc biệt có duyên với các cầu thủ trẻ. Ông từng phát hiện Timo Werner, Tyler Adams, Matheus Cunha, Emil Forsberg, Yussuf Poulsen, Naby Keita và giúp những cái tên này vươn mình thành ngôi sao ở các CLB hàng đầu châu lục.