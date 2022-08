MU chiêu mộ thành công Casemiro

Tối 19/8 (giờ Hà Nội), Man Utd đạt được thỏa thuận chiêu mộ Casemiro từ Real Madrid.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận: "Casemiro đã trở thành người của Man Utd. Real Madrid đã chấp nhận mọi chi tiết của đề nghị chuyển nhượng. Thương vụ tiêu tốn của Man Utd 60 triệu euro kèm 10 triệu euro phụ phí".

Nhà báo người Italy dùng cụm từ "Here We Go" quen thuộc để khẳng định thương vụ đã hoàn thành. MU đang thực hiện những thủ tục cuối cùng, bao gồm việc kiểm tra y tế cho Casemiro vào cuối tuần này. "Casemiro đồng ý các điều khoản cá nhân với MU. Bản hợp đồng 4 năm, kèm tùy chọn gia hạn tới tháng 6/2027", Romano tiết lộ thêm.

Tân binh thứ 4 của Man Utd trong mùa hè này.

Trước đó, HLV Carlo Ancelotti cho hay: "Tôi và Casemiro đã nói chuyện sáng nay. Anh ấy muốn thử một thử thách mới, tìm kiếm một cơ hội mới. Tôi hiểu điều này, câu lạc bộ cũng vậy. Hôm qua, tôi mới biết rằng thỏa thuận dành cho Casemiro là có thật".

Theo Marca, MU có vẻ sẵn sàng trả Casemiro từ 350.000 đến 400.000 euro/tuần tại Old Trafford. Mức lương cao và hợp đồng kéo dài là điều Real Madrid khó đáp ứng ở thời điểm hiện tại.

Lời đề nghị hậu hĩnh từ MU khiến Casemiro quyết định rời sân Bernabeu sau gần một thập niên. Ngôi sao sinh năm 1992 nằm trong số những tiền vệ phòng ngự hay nhất châu Âu hiện tại.

Casemiro trở thành tân binh thứ 4 của Man Utd hè này sau Tyrell Malacia, Christian Eriksen và Lisandro Martinez. Theo Times, Quỷ đỏ" dự kiến đem về 4 tân binh nữa bao gồm một tiền đạo, một tiền vệ, một hậu vệ phải và một thủ môn dự bị cho David de Gea.

Casemiro đầu quân cho Real với giá chỉ 6 triệu euro từ Sao Paulo vào năm 2013. Việc bán tiền vệ người Brazil mang về cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha khoản lãi khổng lồ. Để chuẩn bị cho sự ra đi của Casemiro, Bruno Guimaraes là cái tên mà Real Madrid lựa chọn. Guimaraes được truyền thông Tây Ban Nha gán mác “bản sao” hoàn thiện hơn của Casemiro.