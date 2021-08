MSI Katana - laptop gaming đa dụng giá 30 triệu đồng

Nếu bạn cần một mẫu laptop gaming thiết kế đơn giản, cấu hình mạnh mẽ, màn hình tiêu chuẩn eSport, không lỗi thời trong tầm giá 30 triệu đồng thì GF66 là lựa chọn phù hợp.

MSI Katana GF66 là một trong những laptop gaming từ thương hiệu lớn có giả cả phải chăng hiện nay. Giá tốt không đồng nghĩa người dùng phải đánh đổi các tùy chọn cấu hình. Katana vẫn được hãng ưu ái trang bị những phần cứng đời mới cho sản phẩm của mình. Sau một tuần sử dụng Katana GF66, tôi cảm nhận đây là mẫu laptop chơi game Full HD ổn định nhất trong những model giá dưới 30 triệu tôi từng trải nghiệm.

GF66 được thiết kế bởi Nagano Tsuyoshi, người đã tạo ra “Romance of the Three Kingdoms V”, tựa game ấn tượng nhất được các game thủ yêu thích từ những năm 1990.

“Katana” trong tiếng Nhật mang ý nghĩa của loại quốc kiếm của đất nước Mặt Trời Mọc. Máy được vát cạnh như phần sống lưng một cây kiếm Nhật. Điểm nhấn của máy đến từ những mảng miếng, góc cạnh. Điều này càng khiến tên gọi Katana của máy thêm phần thuyết phục.

Tóm lại, thiết kế của Katana GF66 đơn giản, mạnh mẽ, sắc lẹm nhưng không quá gân guốc, xôi thịt. Như vậy, ngoài việc sử dụng để chơi game, người dùng văn phòng cũng có thể lựa chọn GF66.

Trong 2 năm trở lại đây, xu hướng sử dụng vật liệu thay thế kim loại trên các mẫu laptop gaming ngày càng thông dụng. Điều này cho phép nhãn hàng giảm được phần nào chi phí sản xuất và cắt giảm trọng lượng của máy.

MSI cũng chọn cách này cho mẫu laptop gaming phổ thông GF66. Tuy vậy, phần vỏ nhựa của máy được gia công chắc chắn, không tạo cảm giác ọp ẹp. Nước sơn của vỏ máy cũng tạo cảm giác kim loại. Máy sử dụng bản lề đôi khá cứng cáp.

Máy không được trang bị hệ thống đèn RGB. Đây không thể được xem là điểm yếu bởi một số người dùng không có thiện cảm với màu sắc lòe loẹt. Họ sẵn sàng bỏ RGB để giảm giá mua máy. Đổi lại, MSI chọn đèn nền bàn phím màu đỏ, màu sắc đặc trưng của hãng.

Cuối cùng, máy có trọng lượng 2,25 kg, độ dày 25 mm, không quá to và nặng. Tuy không phải là một chiếc laptop gaming nhẹ nhất, GF66 vẫn đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển cơ bản của các game thủ.

Katana GF66 trang bị màn hình 15,6 inch, tần số quét 144 Hz, độ phân giải Full HD. Đây là thông số tiêu chuẩn của màn hình chơi các tựa game thể thao hiện đại. Điểm mạnh của màn hình GF66 đến từ độ tương phản, giúp hình ảnh rõ nét hơn.

Màn hình của MSI GF66 Katana có phiên bản sử dụng tấm nền IPS với độ phủ màu lên đến 72% NTSC, gần đạt 100% dải màu sRGB, hoàn toàn có thể sử dụng để xử lý các tác vụ chỉnh sửa ảnh cơ bản. Đây là điểm mạnh của GF66 Katana trong khi các sản phẩm cùng phân khúc chỉ sử dụng tấm nền 45% NTSC.

Kết hợp với GPU RTX 3050, một phần cứng chơi game Full HD ổn định, GF66 có thể tải Dirt Rally 2.0 ở setting Ultra, tốc độ 100 khung hình/giây. Với tựa game Liên Minh Huyền Thoại, Katana GF66 đủ sức kéo 120 khung hình/giây.

Bên cạnh khả năng hiển thị ấn tượng, Katana còn sở hữu CPU Intel Core i7 11800H, 8 nhân 16 luồng và xung nhịp turbo tối đa 4,6 Ghz. Đây là thế hệ chip mới nhất hiện nay của Intel. Khả năng xử lý đa luồng tốt, cho phép các ứng dụng văn phòng, duyệt web là công việc đơn giản của GF66.

Các thông số khác như 8 GB RAM, SSD NVMe 512 GB, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 đều ở mức tiêu chuẩn so với các mẫu máy gaming phổ biến khác trên thị trường.

Điểm mạnh nhất trong khả năng vận hành của MSI GF66 là khả năng tản nhiệt và hoạt động êm ái. Đây là hai khái niệm hiếm khi song hành trong thế giới gaming. MSI có được điều này là nhờ công nghệ Cooler Boost 5 với 2 quạt và 6 ống đồng tản nhiệt. Năm nay, MSI cũng đã cải tiến bộ tản nhiệt Cooler Boost 5 của mình bằng việc giảm diện tích thành ống đồng, từ đó lượng không khí lưu thông được tăng lên.

Ngoài ra, bàn phím trên GF66 cũng được chăm chút khi có đầy đủ phần Numpad. Chi tiết này đang dần bị cắt bỏ trên các dòng máy gaming giá dưới 30 triệu đồng. Việc GF66 được giữ lại phần này giúp game thủ có thêm nhiều không gian hơn cho các phím tổ hợp.

MSI cũng trang bị các phím Hot-key nhanh trên bàn phím, các game thủ có thể sử dụng nhanh các phím tắt như mở chế độ Cooler Boost, bật hồng tâm ảo hay tinh chỉnh hệ thống nhanh mà không làm gián đoạn nhịp độ của các trận đấu căng thẳng.

Bên cạnh đó, trải nghiệm bấm phím trên GF66 khá dễ chịu. Hành trình phím sâu, phản hồi gãy gọn, chính xác, thiết kế phông chữ thân thiện và tiết diện phím lớn. Tuy phần rê chuột của máy khá mềm và nhỏ nhưng khó có game thủ nào chấp nhận chơi game trên laptop bằng touchpad nên dễ thông cảm cho MSI ở điểm này.

Máy được trang bị viên pin 53,5 Wh. Trong điều kiện sử dụng cho các tác vụ văn phòng thông thường, máy có thể hoạt động liên tục 3,5 giờ. Để máy hoạt động tối đa công suất, bạn nên cắm sạc. Lúc này, máy sẽ sử dụng nguồn điện trực tiếp, giúp hoạt động ổn định hơn.

Cuối cùng, MSI GF66 có cổng USB 2.0, hai cổng USB 3.2 Gen 1, cổng USB-C 3.2 Gen1, cổng HDMI, cổng mạng LAN RJ45 và jack tai nghe 3,5 mm.

