Mourinho được đề nghị hợp đồng kỷ lục

Theo Corriere dello Sport, Mourinho sẽ là HLV nhận lương cao nhất thế giới nếu dẫn dắt tuyển Saudi Arabia. Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia muốn "Người đặc biệt" ký hợp đồng hai năm, nhận lương 50 triệu bảng/năm.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha có quyền chủ động dừng hợp đồng sau năm đầu tiên. Nếu tiếp tục gắn bó với tuyển Saudi Arabia đến năm thứ hai, Mourinho phải gia hạn hợp đồng đến hết World Cup 2026.

Điều khoản đặc biệt này trong hợp đồng giúp LĐBĐ Saudi Arabia không bị động trong kế hoạch chuẩn bị cho World Cup 2026. Ngược lại, Mourinho cũng chủ động trong việc sớm dừng công việc hay chơi tất tay cho mục tiêu World Cup 2026 khi chèo lái tuyển Saudi Arabia.

Hợp đồng của Mourinho tại Roma hết hạn sau mùa 2023/24. Lúc này, Real, Chelsea và PSG được cho là những CLB muốn mời gọi "Người đặc biệt" trong kỳ chuyển nhượng tới.

Theo Get Football Italy, Mourinho ưu tiên gắn bó với Roma đến hết mùa 2022/23. Dù vậy, chiến lược gia 60 tuổi cần xem xét tham vọng của đội bóng thành Rome. Mourinho muốn CLB chiêu mộ ít nhất 3 cầu thủ chất lượng. Còn không, cựu HLV MU phải tính chuyện rời đi.

Mourinho không còn ở vị thế HLV top đầu như trước. Mùa 2016/17 là giai đoạn thành công gần nhất của "Người đặc biệt" khi cùng MU giành cú ăn ba danh hiệu Siêu cúp Anh, League Cup và Europa League. Sau đó, Mourinho thất bại trong hai mùa tiếp theo ở MU và tiếp tục gây thất vọng ở Tottenham.

Mùa 2021/22, Mourinho cùng Roma giành cúp C3. Đến mùa này, Roma đang chật vật cạnh tranh vị trí trong top 4. So với mức đầu tư của Roma, cựu HLV Chelsea chưa thể giúp CLB khởi sắc.

