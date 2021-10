Một số villa, homestay ở Vũng Tàu vẫn nhận khách dù chưa được phép

Dù chưa được phép mở cửa đón khách trở lại, nhiều cơ sở lưu trú tại (Bà Rịa - Vũng Tàu) vẫn đón khách qua đêm.

Từ 15/10, tỉnh này mới chỉ cho 4 khu resort tại Xuyên Mộc và Côn Đảo đón khách thí điểm với điều kiện phòng chống dịch nghiêm ngặt. Các cơ sở lưu trú khác trong địa bàn đón khách qua đêm hiện đều là mở "chui".

Gần đây, một khách sạn trên đường Thùy Vân đã bị lực lượng chức năng xử phạt 15 triệu đồng vì đón khách lưu trú ngoại tỉnh, trong đó có một người mắc Covid-19. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn đang tiếp diễn.

"Yên tâm đi, không sao đâu"

Đó là câu trả lời chắc nịch của chủ villa C. trên đường Hạ Long (Vũng Tàu) khi được phóng viên hỏi về việc mở cửa dù chưa được cho phép. Người trực fanpage của villa này còn nói thêm: "Anh yên tâm, bên em sẽ lo nha".

Lời khẳng định chắc nịch từ chủ villa. đoạn chat.

Trong vai khách từ TP.HCM, phóng viên Zing tiếp tục tìm được một căn hộ tại chung cư S.T, cách Bãi Sau khoảng một phút đi bộ. Đại diện cơ sở báo giá 4,2 triệu đồng/căn/5 người cho 2 đêm cuối tuần (29-31/10). Khi phóng viên bày tỏ lo ngại về vấn đề ở "chui", người này khẳng định việc cho khách từ TP.HCM thuê phòng là hoàn toàn "đàng hoàng".

"Một số khách sạn bên phường 2, Tam Thắng có ca nhiễm mới bị cấm nhận khách. Họ cố tình làm sai, bị phạt là đúng. Các phường khác đủ điều kiện đón khách mà nhiều người không biết cứ nói", đại diện cơ sở này khẳng định.

Các cơ sở này đều yêu cầu khách lưu trú phải có giấy tờ chứng minh tiêm đủ 2 mũi và xét nghiệm lại trong ngày.

Trên các hội nhóm du lịch Vũng Tàu, không khó để tìm thấy các bài đăng đón khách "chui" kiểu này. Chỉ cần đăng bài hỏi khách sạn, homestay, nhiều bên sẽ chủ động liên hệ để báo giá phòng. Theo ghi nhận của phóng viên, các đơn vị này chủ yếu kinh doanh theo hình thức villa tư nhân hoặc cho thuê căn hộ chung cư.

View phòng chung cư được một chủ cơ sở chia sẻ.

Trong khi đó, các khách sạn đa số không nhận khách ngoại tỉnh. Bà Quý, chủ khách sạn Tuấn Vinh trên đường Phó Đức Chính, từ chối ngay khi được hỏi về chuyện đón khách. Dù phóng viên đã thông báo khách có đủ giấy tờ tiêm 2 mũi, người này vẫn kiên quyết không nhận vì sợ.

"Bên tôi không nhận khách được đâu. Tôi đăng bài trên nhóm để chuẩn bị thôi. Chính quyền đã cho phép đâu mà làm. Dịch ở TP.HCM vẫn căng quá, các bạn thông cảm", chủ khách sạn này nói.

Khách sạn lớn cầm chừng, chỉ nhận đặt trước

Theo khảo sát của Zing, hầu hết resort, khách sạn phân khúc cao cấp tại thành phố Vũng Tàu vẫn đóng cửa. Đại diện Marina Bay Vung Tau Resort & Spa cho biết khu nghỉ dưỡng chưa nhận khách nội tỉnh lẫn du khách từ địa phương khác. Thời gian này, resort tập trung bảo trì, trang trí lại cơ sở vật chất.

"Hiện tại, khách gọi đặt phòng bên mình phần lớn đến từ TP.HCM, nhưng resort chưa được phép nhận khách ngoại tỉnh lưu trú qua đêm. Để giải quyết tình trạng này, resort mở bán voucher đặt phòng trước, khách có thể sử dụng đến năm 2022", đại diện resort Marina Bay Vung Tau thông tin.

Theo đó, các khu nghỉ dưỡng này đang cung cấp các voucher cho hạng phòng deluxe giá 2,3 triệu đồng, tặng kèm voucher ăn uống 500.000 đồng.

Các điểm lưu trú nổi tiếng ở Vũng Tàu vẫn chưa thể hoạt động. Ảnh: VN Trip.

Tương tự, Fusion Suites cho biết chưa nhận khách ở thời điểm hiện tại và cũng bán voucher đặt phòng trước, có thời hạn sử dụng trong một năm. Đại diện khu nghỉ dưỡng cho biết voucher này đã bao gồm bữa sáng miễn phí, giảm 50% khi dùng dịch vụ spa.

"Giá voucher tùy thuộc từng hạng phòng khách chọn. Trước khi sử dụng, khách báo trước cho khách sạn một tuần để sắp xếp phòng trống", đại diện Fusion Suites thông tin.

Bên cạnh đó, một số khách sạn cao cấp đã thông báo hoạt động lại nhưng chỉ cho khách nội tỉnh lưu trú. Đại diện Mercure Vung Tau cho biết lượng khách phần lớn đến từ TP.HCM, khách nội tỉnh thường không có nhu cầu lưu trú qua đêm.

"Công suất phòng hiện tại hoạt động khoảng 30-40% phục vụ khách cố định, lưu trú dài hạn. Khách nội tỉnh lưu trú qua đêm gần như không có, kể cả những ngày cuối tuần.", người này chia sẻ.

Tranh thủ thời gian chưa đón khách, khách sạn này cũng bảo trì lại một số hạng mục cơ sở vật chất để có thể trở lại ngay khi được đón khách từ các địa phương khác. Vì chưa mở cửa hoàn toàn nên nhân sự tại khách sạn Mercure chỉ hoạt động khoảng 50%, nhân viên được xếp lịch xoay ca để có thu nhập ổn định trong giai đoạn khó khăn này.

"Nếu được đón khách ngoại tỉnh trong thời gian tới, khách sạn sẽ yêu cầu khách lưu trú phải tiêm đủ 2 mũi vaccine, có xét nghiệm nhanh âm tính", đại diện Mercure Vung Tau nói.

Resort Côn Đảo đón những khách đầu tiên

Six Senses Côn Đảo là một trong số 4 khu resort trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được chọn làm thí điểm đón khách. Do một số vấn đề, đoàn khách đầu tiên đã tới nghỉ dưỡng ở đây vào 26/10, chậm hơn so với dự tính ban đầu.

Trả lời Zing, đại diện resort cho biết vị trí điểm nghỉ dưỡng này vốn được xây cách xa trung tâm nhằm đảm bảo không gian riêng tư cho khách. Tình cờ, đây lại trở thành điểm mạnh của họ khi mở cửa đón khách trong giai đoạn hạn chế tiếp xúc.

"Chúng tôi thực sự ngạc nhiên trước lượng yêu cầu đặt phòng gửi đến. Hiện tại, khu nghỉ dưỡng vẫn đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong việc phòng chống, dịch Covid-19. Mặc dù cuối tuần này sẽ khá bận rộn, resort sẽ cố gắng duy trì công suất phòng ở mức hợp lý để đảm bảo mang lại dịch vụ tốt nhất cũng như sự an toàn cho khách lưu trú", đại diện cơ sở nói.

Biệt lập là lợi thế giúp Six Senses có thể đón khách trong thời gian này. Ảnh: Agoda.

Quy trình đón tiếp được thực hiện khép kín gồm 1 nhân viên tiếp tân và 1 tài xế. Đại diện đơn vị cho biết họ có lợi thế khi là resort duy nhất có quầy đón khách ngay tại khu vực hành lý của sân bay. Khách sẽ được đưa ra xe và di chuyển thẳng về khu nghỉ dưỡng sau khi hoàn tất các thủ tục khai báo y tế.

Tại khu nghỉ dưỡng, du khách có thể tham gia nhiều hoạt động như lặn ống thở, bóng chuyền bãi biển, tham quan nông trại hữu cơ, tập yoga... Ngoài ra, Côn Đảo cũng đang vào mùa rùa. Do đó, khách lưu trú có thể trải nghiệm thả rùa con về biển nếu có ổ trứng nở.

Phía resort nói thêm: "Chúng tôi còn có một bãi biển lớn dài gần 2 km và một bãi ẩn mình cạnh núi Lò Vôi. Do đó, các hoạt động đều đảm bảo tách biệt. Đội ngũ quản gia sẽ phụ trách điều phối và sắp xếp các chương trình hợp lý để tránh tiếp xúc giữa khách ở mỗi villa".