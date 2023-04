Một phường ở TP.HCM vá tạm đường xuống cấp do chủ đầu tư 'mất hút'

Phường An Phú (TP Thủ Đức) tổ chức rải lại thảm nhựa tại các vị trí "ổ gà" trên đường Nguyễn Hoàng, song đây chỉ là giải pháp khắc phục tạm thời.

Đường Nguyễn Hoàng (phường An Phú, TP Thủ Đức) xuống cấp nhiều năm nhưng không được tu sửa. Ảnh: Chí Hùng.

Trao đổi với Zing ngày 26/4 ông Phạm Thanh Phương, Chủ tịch UBND phường An Phú (TP Thủ Đức), cho biết địa phương đang tu sửa một số vị trí đường xuống cấp tại đường Nguyễn Hoàng để đảm bảo an toàn đi lại cho người dân.

Việc rải thảm nhựa đường được địa phương thực hiện từ đêm 25/4 đến ngày 26/4. Kinh phí do lãnh đạo UBND phường An Phú vận động từ một đơn vị trên địa bàn hỗ trợ.

"Chính quyền chỉ khắc phục tạm thời con đường này. Chủ đầu tư vẫn phải có trách nhiệm hoàn thành tuyến đường như đã thông báo trong quy hoạch", ông Phương thông tin thêm.

Trước đó, Sở GTVT TP.HCM thống kê trên toàn thành phố có 291 dự án không còn chủ đầu tư, song chưa bàn giao hạ tầng cho chính quyền. Điều này khiến cho đường xung quanh dự án xuống cấp nhưng không ai quản lý, mặt đường ngày càng hư hỏng.

Một trong số đó là đường Nguyễn Hoàng thuộc khu đô thị An Phú - An Khánh, dài hơn 1 km, nối từ đường song hành xa lộ Hà Nội đến đường Lương Định Của. Trước tình trạng con đường xuống cấp, lãnh đạo Sở GTVT đã yêu cầu chủ đầu tư dự án khu An Phú - An Khánh có trách nhiệm duy tu, đảm bảo giao thông các con đường xung quanh dự án, trong đó có đường Nguyễn Hoàng.

Phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM đánh giá việc giải quyết 291 trường hợp đường xuống cấp sau khi chủ đầu tư "mất hút" là rất khó. Việc này đòi hỏi cơ quan quản lý Nhà nước cùng làm, từ đó mới có thể tiến hành tu sửa, bảo trì.

Đường Nguyễn Hoàng nằm trong khu đô thị An Phú - An Khánh. Ảnh: Google Maps.