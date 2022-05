Một người tử vong sau cuộc hỗn chiến ở TP.HCM

Mâu thuẫn gia đình, 2 nhóm dùng hung khí lao vào hỗn chiến làm một người chết và nạn nhân khác bị thương.

Ngày 11/5, Công an quận 7, đang phối hợp với các đơn vị nghiệp Công an TP.HCM, điều tra vụ hỗn chiến làm 2 người thương vong.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 9/5, một nhóm người từ quận 4 mang theo hung khí sang quận 7 để hỗn chiến với nhóm người khác.

Vụ việc làm anh K.T.V. (24 tuổi) tử vong và một người khác bị thương nặng.

Nhận tin báo, Công an quận 7 khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan.

“Công an đã mời hơn 20 người liên quan lên làm việc. Bước đầu, nguyên nhân vụ việc được xác định là do mâu thuẫn trong gia đình, không phải băng nhóm thanh toán nhau”, đại diện Công an quận 7 chia sẻ.