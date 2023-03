Một người ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết

Tình trạng của bệnh nhân này chuyển biến nặng trong thời gian khá nhanh và tử vong sau 10 ngày nhập viện.

Do tình trạng bệnh quá nặng, gia đình đã xin phép Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đưa bệnh nhân về nhà. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Đồng Nai, trường hợp tử vong do sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh này là bà Đ.T.C. 53 tuổi, ngụ tại xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ.

Trước đó, ngày 17/2, bà C. than mệt, đau bụng vùng thượng vị nên được người nhà đưa đi đến một phòng khám tư. Tại đây, người phụ nữ được chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn.

Sau đó, bà C. về nhà nghỉ ngơi và uống thuốc nhưng không thấy thuyên giảm. Ngày 19/2, tình trạng bệnh tiến triển nặng hơn nên bà được gia đình đưa đi Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Tại đây, bà được bác sĩ khám và cho nhập viện với chẩn đoán sốt xuất huyết nặng.

Trong thời gian điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, tình trạng bệnh của bà C. tiếp tục chuyển biến xấu nên gia đình cam kết xin đưa bệnh nhân về nhà. Đến chiều 26/2, bệnh nhân đã tử vong tại nhà.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ, từ đầu năm đến nay, địa bàn huyện này có 33 ca mắc sốt xuất huyết, riêng tại xã Lâm San có 2 ca.

Điều tra dịch tễ ban đầu của Trung tâm Y tế huyện cho thấy tình hình dịch sốt xuất huyết xung quanh nhà bà C. không phức tạp, chưa có trường hợp nào khác bị bệnh. Các dụng cụ chứa nước tại nhà bệnh nhân cũng không có lăng quăng.

CDC Đồng Nai kiểm tra dụng cụ chứa lăng quăng tại một hộ gia đình. Ảnh: CDC Đồng Nai.

Theo CDC Đồng Nai, trong tháng 2, toàn tỉnh ghi nhận 380 ca mắc sốt xuất huyết Dengue nhập viện, trung bình 95 ca/tuần (53% là trẻ em), tăng 4% so với tháng 1 (367 ca).

Tại cuộc họp trực tuyến với các tỉnh, thành cả nước về tình hình dịch bệnh truyền nhiễm, đại diện Viện Pasteur TP.HCM cho biết số ca mắc sốt xuất huyết đầu năm nay vẫn còn khá cao so với cùng kỳ các năm trước.

Đáng chú ý, mặc dù chưa vào mùa mưa, một số địa phương đã ghi nhận trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Do đó, Viện Pasteur TP.HCM đề nghị các tỉnh cần thực hiện hoạt động phòng chống dịch sốt xuất huyết ngay từ bây giờ, không để đến mùa mưa, muỗi sinh nở nhiều mới bắt tay vào phòng dịch.

Sốt xuất huyết lây truyền chủ yếu do muỗi vằn Aedes aegypti đốt người bệnh, sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt. Do đó, cách phòng bệnh này tốt là diệt muỗi, lăng quăng, phòng muỗi đốt, giữ vệ sinh nhà và môi trường xung quanh.

Mỗi người có thể mắc tới 4 lần sốt xuất huyết với 4 type huyết thanh khác nhau, nguy cơ lần mắc sau sẽ nặng hơn lần trước. Hiện sốt xuất huyết chưa có vaccine, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.