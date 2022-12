Một khán giả Ấn Độ đột tử khi đang xem 'Avatar 2'

Truyền thông Ấn Độ đưa tin một người đàn ông qua đời khi đang xem "Avatar: The Way Of Water". Bác sĩ kết luận nạn nhân tử vong do đau tim.

Ngày 21/12, tờ India Today đưa tin một người đàn ông chết vì đau tim khi đang xem bộ phim Avatar: The Way Of Water. Nạn nhân được xác định là Lakshmireddy Srinu. Người này đến một rạp chiếu phim ở Peddapuram, Kakinada, Andhra Pradesh, Ấn Độ cùng anh trai Raju để xem bộ phim Avatar 2 ra mắt gần đây. Lakshmireddy Srinu bất tỉnh khi phim chiếu được một nửa. Anh trai của anh, Raju ngay lập tức đưa Lakshmireddy Srinu đến Bệnh viện Chính phủ Peddapuram. Tuy nhiên, tại đây, các bác sĩ tuyên bố nạn nhân đã qua đời. Tiến sĩ Sanjeev Gera, Giám đốc Bệnh viện Fortis, Noida, nói với tờ The Hindustan Times về lý do nạn nhân qua đời: “Sự căng thẳng dẫn đến huyết áp cao. Các động mạch của tim có thể bị vỡ và gây ngừng tim đột ngột”. Avatar 2 đang được chiếu ở nhiều quốc gia. Tiến sĩ Pradeep Kumar D của Bệnh viện Aster CMI cho biết thêm: “Nguyên nhân có thể do vỡ mảng bám trong mạch máu hoặc sự phấn khích gây ra rối loạn nhịp tim. Tình trạng này thường xảy ra khi nạn nhân quá xúc động hoặc phấn khích. Nhưng không có gì chắc chắn để kết luận bộ phim đã gây ra cái chết cho nạn nhân". Theo India Today, một người đàn ông 42 tuổi ở Đài Loan cũng chết vì đau tim khi đang xem phần đầu tiên của bộ phim Avatar. Người đàn ông có tiền sử huyết áp cao. Bác sĩ kết luận sự phấn khích quá mức khi xem phim gây ra các triệu chứng của nạn nhân. Avatar: The Way Of Water là phần tiếp theo của bộ phim bom tấn do James Cameron thực hiện. Avatar 2 gây được tiếng vang ngay tuần đầu công chiếu và thu về 135 triệu USD tại phòng vé Mỹ. Cuốn sách đáng đọc về phim ảnh: Film Book là cuốn sách viết về điện ảnh với mục đích truyền cảm hứng thay đổi qua nhiều chủ đề. Đặc biệt, sách tích hợp tranh tô màu, công nghệ thực tế ảo 4D giúp người đọc dùng phần mềm quét lên sách và có thể thưởng thức những trích đoạn phim. Độ giàu có của dàn sao 'Avatar 2' Sam Worthington kiếm bộn tiền nhờ "Avatar". Trong khi đó, Zoe Saldana và Kate Winslet tích lũy được khối tài sản đáng kể.