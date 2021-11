Một hiệu trưởng ở Hải Phòng bị bắt

Hiệu trưởng trường THCS Ngô Quyền và cấp dưới bị bắt tạm giam sau tố cáo của giáo viên về việc thu chi tài chính.

Sáng 14/11, Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Thu Hương (Hiệu trưởng) và bà Nguyễn Thị Huế (Thủ quỹ trường THCS Ngô Quyền) về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đoàn Thanh tra quận Lê Chân trước đó vào cuộc giải quyết đơn tố cáo của công dân về việc Hiệu trưởng trường THCS Ngô Quyền lạm thu. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự trong thu chi, sử dụng tài chính trong năm học 2019-2020, cơ quan thanh tra đã chuyển hồ sơ, đề nghị công an điều tra.

Trường THCS Ngô Quyền. Ảnh: N.D.

Thời gian qua, nhiều giáo viên trường THCS Ngô Quyền viết đơn tố cáo bà Nguyễn Thị Thu Hương có dấu hiệu vi phạm trong nhiều khoản thu chi như kêu gọi phụ huynh đóng tiền học nghề, quỹ cha mẹ, tiền nước uống, vệ sinh. Ngoài ra, một số phụ huynh phải đóng tiền trái tuyến để ngoài sổ sách trái quy định.

Qua xác minh, cơ quan chức năng nhận thấy khoản thu chênh lệch của quỹ cha mẹ học sinh được kiểm tra tại 34 lớp học lên đến gần 437 triệu đồng; khoản thu, chi tiền giấy thi, in sao đề chênh lệch tại 34 lớp học hơn 75 triệu đồng; khoản thu chênh lệch tiền học nghề tại 10 lớp được kiểm tra hơn 77 triệu đồng.

Từ chứng cứ, tài liệu thu thập được, ngày 19/10, Cơ quan cảnh sát điều tra quyết định khởi tố vụ án.