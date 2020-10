Một 'hiệp sĩ' tử vong khi truy bắt trộm

"Hiệp sĩ" đội SBC Biên Hòa (Đồng Nai) truy đuổi tên trộm xe máy thì bị đạp xe ngã, chấn thương nặng. Đồng đội đã đưa đi cấp cứu nhưng anh không qua khỏi.

Ngày 16/10, đại diện Đội SBC Biên Hòa cho biết anh Cao Võ Minh Quang (27 tuổi, thành viên đội, ngụ phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã mất tại nhà riêng tối 15/10.

Gia đình và đồng đội lo hậu sự cho anh Quang. Ảnh: Nguyễn Thiên Báo.

Khoảng 20h30 ngày 14/10, Đội SBC Biên Hòa nhận được tin báo của anh Huỳnh Trần Minh Chương (ngụ phường Tam Phước, TP Biên Hòa) bị mất một chiếc xe máy.

Thông tin được đưa lên các nhóm "hiệp sĩ" hỗ trợ vây bắt. Qua định vị gắn trên xe bị mất, nghi can đang di chuyển về hướng Bình Dương.

"Hiệp sĩ" Quang cùng đồng đội truy đuổi tên trộm đến khu vực đường bờ kênh thuộc phường Vĩnh Phú, TP Thuận An.

Tuy nhiên, nghi can đã đạp vào xe khiến anh Quang ngã xuống đường bị thương nặng. Các đồng đội của anh Quang đã khống chế bắt được nghi can trộm xe là Lang Văn Lăng (29 tuổi, quê Nghệ An).

Anh Quang được các đồng đội đưa đi cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị. Tuy nhiên, các bác sỹ chẩn đoán anh đã chết não và được gia đình đưa về.

Trong cuộc truy đuổi này, anh Văn Viết Cường (35 tuổi) cũng bị ngã và chấn thương.

Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã lập hồ sơ đề nghị UBND TP Biên Hòa khen thưởng đột xuất cho 2 "hiệp sĩ" Quang và Cường về thành tích truy bắt tội phạm.

Trước đó, anh Quang từng được Chủ tịch UBND TP Biên Hòa tặng giấy khen do có thành tích tham gia bắt nghi can trộm cắp xảy ra tại phường Tam Hòa vào đầu năm.