Một F0 tại TP.HCM không dám về nhà sau khi dương tính với nCoV

Với kết quả xét nghiệm nCoV dương tính, nữ công nhân vẫn được yêu cầu về cách ly tại nhà. Điều này khiến chị bối rối.

1h đêm 9/7, chị N.T.N.P., 38 tuổi, công nhân tại Công ty TNHH Amway, khu chế xuất Tân Thuận, quận 7, TP.HCM, một mình ôm chiếc túi xách nhỏ với vài bộ quần áo, trên người vẫn mặc đồng phục của công ty cùng 2 mảnh giấy trong tay, đến Trung tâm Y tế quận 7 khai báo.

"Kết quả xét nghiệm: Dương tính".

Đó là dòng kết luận được in trong cả 2 mảnh giấy trên tay chị P. với 2 kỹ thuật xét nghiệm gồm test nhanh và rRT-PCR. Tuy nhiên, bằng một cách nào đó, với kết quả này, chị P. vẫn có thể tự do đi lại và có mặt tại Trung tâm Y tế quận 7 mà không hề có người kiểm soát.

“Sau khi trả kết quả xét nghiệm, bác sĩ bắt tôi ký giấy cam kết và tự cách ly tại nhà. Nhưng tôi dương tính rồi, làm sao về nhà được, nhỡ lây cho gia đình thì sao”, người phụ nữ thường ngày vốn mạnh mẽ, vui vẻ nay bất lực, nức nở kể lại cho nhân viên y tế địa phương.

Tự xét nghiệm, tự khai báo

Khác với thường lệ, ngày 7/7, chị P. cùng các đồng nghiệp nhận tin công ty nơi họ làm việc phát hiện trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và đang cách ly, điều trị.

Lúc này, tất cả nhân viên, công nhân tại đây đều được xác định là F1 và phải lấy mẫu xét nghiệm theo từng nhóm (dựa trên màu đồng phục).

Nhóm của chị P. (sọc màu xanh) khi đó chưa đến lượt lấy mẫu xét nghiệm và tiếp tục làm việc. Tới 19h30, chị P. cùng các đồng nghiệp trong tổ bất ngờ được chỉ đạo về sớm thay vì 22h như đúng lịch tăng ca. Tuy nhiên, sau khi về nhà, chị lại được cán bộ trong tổ thông báo toàn bộ công nhân cùng nhóm với mình đã được lấy mẫu.

Chị P. trong ngày đi lấy mẫu xét nghiệm và khai báo tại trụ sở công an quận 7 vẫn mặc đồng phục của công ty. Ảnh: NVCC.

Sáng 8/7, khi quay lại công ty, chị P. bị một người quản lý tại cổng đuổi về. Người này khẳng định chị đã trốn về và yêu cầu tự tới bệnh viện để lấy mẫu xét nghiệm, sau đó mang kết quả về trước khi công ty bị phong tỏa.

Theo hướng dẫn, chị P. tới một bệnh viện tại quận 5 lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả test nhanh và rRT-PCR đều cho thấy công nhân này dương tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, sau khi có kết quả, bác sĩ tại bệnh viện này chỉ yêu cầu chị P. ký cam kết và yêu cầu về nhà tự cách ly.

“Sau khi có kết quả dương tính với virus, suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi là làm sao tôi dám về nhà lúc này, không may tôi lây bệnh cho người trong gia đình thì sao. Nhà tôi còn một người lớn tuổi và con trai nữa”, chị P. kể.

Do đó, người phụ nữ này quyết định tới trụ sở của công an quận 7 để khai báo. Tại đây, chị P. được hướng dẫn đến khai báo ở Trung tâm Y tế quận 7 và chuyển tới cách ly tạm thời tại trường mầm non Phú Thuận.

Sự quan tâm thiếu sát sao

“Tại trường mầm non Phú Thuận, ban đầu tôi không sốt nhưng đã xuất hiện triệu chứng nhức đầu, người mệt mỏi. Dẫu vậy, tôi chỉ được phát đồ ăn chứ không có bác sĩ nào tới thăm khám, quan tâm. Nước lọc cũng phải đến trưa mới có”, chị P. chia sẻ.

Tới đêm ngày thứ 3, người phụ nữ này được các nhân viên y tế yêu cầu mặc quần áo báo hộ và chuyển tới Bệnh viện dã chiến Củ Chi. Tại đây, chị P. cùng các bệnh nhân được chăm sóc tốt hơn khi có nhân viên y tế tới đo thân nhiệt, huyết áp và kiểm tra sức khỏe hàng ngày.

Chị P. khi được chuyển tới Bệnh viện dã chiến Củ chi. Ảnh: NVCC.

“15h, chúng tôi mới được phát bữa trưa. Đói quá, tôi đành phải gọi cho bác sĩ phu trách, hy vọng sẽ nhận được suất ăn sớm hơn”, chị P. tâm sự.

Sau khi vào Bệnh viện dã chiến Củ chi, chị P. có cảm giác nóng đầu. Lo lắng về bệnh tình của mình, người phụ nữ này đã tự uống thuốc hạ sốt do không nhận được thuốc từ nhân viên y tế. Việc làm này giúp hạ sốt nhưng bất ngờ khiến mặt và vùng mắt của chị sưng lên bất thường.

Chị P. kể sau đó đã được bác sĩ yêu cầu dừng uống thuốc và theo dõi thêm tình hình. Dẫu vậy, thời gian này, chị P. cùng các bệnh nhân chung phòng phải tự bảo vệ và chăm sóc bản thân là chính, thay vì được bác sĩ thăm khám hay quan tâm.

“Lúc này, tôi cũng chỉ mong nhanh hết bệnh để được trở về. Từng là người vui vẻ, có sức khỏe tốt, giờ đây điều trị trong bệnh viện một mình, không có người thân hay đồng nghiệp, tôi thực sự buồn và mệt mỏi”, chị P. xúc động.