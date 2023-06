Một doanh nghiệp xăng dầu thưởng cổ phiếu tỷ lệ 281%

Một doanh nghiệp phân phối xăng dầu ở Đồng Nai dự kiến phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ lên tới 281%, theo đó mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận về 281 cổ phiếu mới.

Công ty CP Vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai (BMF) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cụ thể, doanh nghiệp này dự kiến phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ lên tới 281%, theo đó mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu BMF sẽ được nhận 281 cổ phiếu mới.

Với tỷ lệ này, lượng cổ phiếu phát hành thêm của BMF sẽ vào khoảng hơn 11,6 triệu đơn vị. Nguồn vốn phát hành được trích từ thặng dư cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 trên báo cáo tài chính kiểm toán năm. Việc sử dụng nguồn vốn sẽ ưu tiên theo thứ tự trên.

Thời gian phát hành dự kiến là trong năm nay, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Nếu phát hành thành công như dự kiến, vốn điều lệ của doanh nghiệp này sẽ tăng từ gần 42 tỷ đồng lên 159 tỷ đồng .

Về tình hình sản xuất kinh doanh, năm 2022, doanh nghiệp phân phối xăng dầu Đồng Nai này đạt doanh thu thuần hơn 3.100 tỷ đồng , tăng hơn 19% so với năm 2021. Tuy nhiên, lãi sau thuế của doanh nghiệp chỉ đạt 9,2 tỷ đồng , giảm 52% so với năm liền trước do chi phí tài chính và quản lý doanh nghiệp tăng mạnh.

KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA BMF Nguồn: BCTC DN. Nhãn 2018 2019 2020 2021 2022 Doanh thu thuần tỷ đồng 1024 1124 1032 2659 3171 Lãi sau thuế

20.6 17.5 17.2 19.2 9.2

Công ty CP Vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai tiền thân là công ty kinh doanh vật liệu xây dựng và xây lắp, được thành lập vào những năm 1980. Công ty có vốn điều lệ hơn 41,6 tỷ đồng . Ngành nghề kinh doanh chính bao gồm bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên kinh doanh như xăng, dầu, nhớt, các chất bôi trơn… Doanh nghiệp này hiện là thương nhân phân phối xăng dầu tại Đồng Nai.

Cơ cấu của đông của BMF đến cuối năm 2022 ghi nhận 4 cá nhân là cổ đông lớn gồm Nguyễn Văn Chi (22,2%), Nguyễn Thế Hùng (14,4%), Vũ Mai Phương (14,4%) và Ngô Dạ Nhân (15,7%). Ngoài ra Tập đoàn xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX) cũng nắm hơn 443.500 cổ phiếu BMF, tương ứng 10,6% vốn doanh nghiệp.

Cuối năm 2022, Petrolimex đã có thông báo bán đấu giá 443.500 cổ phần của BMF, tương đương 10,6% vốn điều lệ, với giá khởi điểm là 36.600 đồng/cổ phiếu. Cuộc đấu giá dự kiến diễn ra ngày 29/12/2022, tuy nhiên phiên đấu giá đã tạm dừng tổ chức với lý do Petrolimex phải rà soát, sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Ngày 8/3 năm nay, Petrolimex một lần nữa thực hiện bán đấu giá 443.500 cổ phần của BMF. Tại lần đấu giá này, mức giá khởi điểm đưa ra là 40.900 đồng/cổ phiếu, cao hơn 11,7% mức giá đưa ra tại thông báo đấu giá trước đó.