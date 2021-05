Một bị cáo trong đại án Nhật Cường chết trước ngày xét xử

Hai tuần trước khi phiên xử diễn ra, bị cáo Mai Tiến Dũng, một trong 15 người liên quan đại án Nhật Cường, đã chết do trọng bệnh.

Sáng 5/5, TAND Hà Nội mở phiên tòa xét xử 15 bị cáo liên quan vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán xảy ra tại Công ty Nhật Cường do Bùi Quang Huy làm Tổng giám đốc. Đây là một trong 5 đại án được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng yêu cầu khẩn trương xét xử sơ thẩm.

Khi làm thủ tục, HĐXX thông báo nhận được giấy báo tử của bị cáo Mai Tiến Dũng (38 tuổi, Trưởng ngành hàng điện thoại cũ của Công ty Nhật Cường) đã chết ngày 23/4 tại Bệnh viện E ở Hà Nội do trọng bệnh. Căn cứ các quy định của pháp luật, HĐXX quyết định đình chỉ vụ án đối với bị cáo Mai Tiến Dũng.

Cảnh sát dẫn giải một trong số 14 bị cáo đến tòa. Ảnh: Hoàng Linh.

Theo cáo buộc, từ năm 2016, Dũng được Trần Ngọc Ánh (Phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) cho tham gia trao đổi, thống nhất mua bán điện thoại cũ từ các nhà cung cấp nước ngoài. VKS xác định bị cáo Dũng đã giúp sức để Tổng giám đốc Bùi Quang Huy và các bị cáo khác buôn lậu hơn 1.500 điện thoại, iPad có tổng trị giá trên 45 tỷ đồng .

Sáng nay, 14 bị cáo còn lại đều có mặt. HĐXX triệu tập 12 nhân chứng và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cùng giám định viên tư pháp.

Theo cáo trạng, từ năm 2014 đến tháng 5/2019, Bùi Quang Huy (đang trốn truy nã quốc tế) chỉ đạo các bị cáo là nhân viên Công ty Nhật Cường thực hiện giao dịch, mua bán trái phép hơn 255.000 sản phẩm công nghệ như điện thoại di động, máy tính xách tay, đồng hồ thông minh...

Để tuồn số hàng lậu trên vào Việt Nam, Huy chi hơn 72 tỷ đồng để thuê 9 đường dây buôn lậu xuyên quốc gia. Tổng giá trị các lô hàng lậu được xác định trên 2.900 tỷ đồng . Hàng hóa được đưa qua đường hàng không, đường bộ và đường biển.

Trong gần 5 năm, các bị can thông qua hệ thống cửa hàng của công ty đã tiêu thụ trót lọt hơn 250.000 sản phẩm, thu lợi 221 tỷ. Đến khi đường dây bị phanh phui, công ty còn 947 sản phẩm (trị giá 7,7 tỷ) chưa bán ra thị trường.

Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường. Ảnh: Hoàng Linh.

Bùi Quang Huy bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi các hoạt động kinh doanh của công ty. Trong đó, số liệu về vốn, doanh thu và lợi nhuận được ghi chép trên phần mềm ERP để theo dõi nội bộ. Còn phần mềm MISA dùng để lưu trữ số liệu về báo cáo thuế, báo cáo tài chính để kê khai với cơ quan quản lý Nhà nước.

VKS đánh giá việc các bị can dùng 2 hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu thật. Hành vi trốn thuế gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỷ đồng .

Bị can Bùi Quang Huy giữ vai trò cầm đầu, chủ mưu, tổ chức hoạt động buôn lậu. Các bị can còn lại đã cấu kết, đồng phạm giúp sức cho bị can Huy thực hiện hành vi phạm tội.

Đối với hành vi có dấu hiệu rửa tiền, do tổng giám đốc Công ty Nhật Cường đang bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã tách để xử lý sau. Ngoài ra, ngày 7/1, cơ quan chức năng cũng tách vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội và một số đơn vị để tiếp tục điều tra.