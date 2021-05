Mortal Kombat và 5 game đối kháng độc đáo

Guilty Gear XX: Accent Core Plus R là phiên bản mới nhất của tựa game có tuổi đời gần 20 năm. Tựa game vẫn chiếm giữ vị trí nhất định trong làng game thế giới nhờ được duy trì phát triển và cập nhật nhiều tính năng mới. "Nếu bạn tìm kiếm một game đối kháng phức tạp, cường độ cao, chơi online tốt và thỏa tính sáng tạo, nhưng vẫn giữ nét cổ điển, thì Guilty Gear XX: Accent Core Plus R là game dành cho bạn", trang The Loadout nhận định.