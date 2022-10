MONO được khán giả nhà thi đấu cổ vũ

Tuy nhiên, không thể phủ nhận bài hát Waiting For You của MONO đang rất được khán giả yêu thích. Waiting For You cũng là bài hát MONO biểu diễn trong đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam. Tiết mục của anh được khán giả theo dõi chương trình đón nhận và cổ vũ. Sự xuất hiện của nam ca sĩ sinh năm 2000 khiến khu vực khán giả vỡ òa.