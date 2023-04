Mối tình dài nhất của Taylor Swift

Swift cũng từng sáng tác album Lover để bày tỏ tình cảm với Joe. 18 ca khúc được nữ ca sĩ viết trong khi bị cách ly vì dịch bệnh, nổi bật trong số đó là Invisible String - chuyện tình giữa cô và chàng trai từng làm ở cửa hàng bán yogurt (việc làm thêm của Joe thời còn học trung học). Ngoài ra, I Think He Knows cũng nói về chàng trai có ngoại hình nổi bật khiến cô rung động, hay London Boy thổ lộ mong ước ở cạnh người yêu của cô. Ảnh: Harper's Bazaar.