Mối thù giữa The Rock và Vin Diesel

Sau 5 năm kể từ ngày đóng chung trong "Fate of the Furious", The Rock và Vin Diesel hóa thù vì những hiềm khích, lời nói không tốt đẹp về nhau.

Trong thời gian Fast & Furious 9 công chiếu ở một số quốc gia, Vin Diesel và Dwayne The Rock Johnson khơi lại cuộc chiến căng thẳng bắt nguồn từ 5 năm trước.

Trong cuộc phỏng vấn với Hollywood Reporter ngày 21/7, The Rock công khai chế nhạo Vin Diesel. Cựu đô vật WWE cho biết anh đã “cười ngặt nghẽo” vì Vin Diesel nói anh luôn yêu quý các bạn diễn, bao gồm The Rock.

5 năm trôi qua, hiềm khích giữa hai “gã cơ bắp” tưởng chừng chấm dứt bỗng tiếp diễn trở lại. Không ai biết chuyện gì xảy ra trên phim trường Fate of the Furious, nhưng cuối cùng, The Rock và Vin Diesel trở mặt, trái với kỳ vọng hai ngôi sao màn ảnh sẽ thân thiết khi đóng phim chung.

Hiềm khích giữa The Rock và Vin Diesel kéo dài nhiều năm.

Bằng mặt không bằng lòng

Theo Us Weekly, The Rock là người khơi mào mâu thuẫn kéo dài nhiều năm.

Tháng 8/2016, sau khi hoàn thành quá trình ghi hình Fate of the Furious, The Rock viết trên trang cá nhân: “Có những người luôn chuyên nghiệp trên phim trường, một số thì không. Đừng mang bệnh ngôi sao đến đây. Khi các bạn xem phim, một số cảnh quay vẻ mặt tôi bực, vì lúc đó tôi đang sôi máu”.

Thời điểm đó, tuy không chỉ đích danh, truyền thông cho rằng người mắc bệnh ngôi sao ở đây là Vin Diesel. Bởi, Diesel là nhân vật có quyền lực trên phim trường. Nam diễn viên cùng lúc đảm nhận hai vai trò nhà sản xuất và nam chính loạt phim.

Giữa lúc truyền thông xôn xao về hiềm khích giữa hai ngôi sao, The Rock tiếp tục đăng bài. “Tôi lớn lên trong gia đình luôn có hiềm khích nhưng biết tìm cách để mọi chuyện êm xuôi. Với tôi, mâu thuẫn chỉ tốt khi nó được giải quyết ổn thỏa”, sao phim Vua bọ cạp viết.

Sau những lời nói bóng gió của The Rock, Vin Diesel nói với Los Angeles Times: “Hãy cho tôi một giây, tôi sẽ nói hết mọi thứ”.

The Rock và Vin Diesel "tạm đình chiến" trong thời gian Fate of the Furious ra rạp.

Theo Us Weekly, tuy hiềm khích vẫn còn đó, The Rock và Vin Diesel quyết định tạm quên mọi chuyện để bộ phim ra rạp suôn sẻ. Hai gã khổng lồ bỗng trở nên thân thiết và nhắc đến nhau nhiều hơn.

Trước ngày Fate ra rạp, Vin Diesel khẳng định với USA Today rằng các diễn viên trong phim đều là bạn bè. Mọi thứ chỉ do truyền thông thổi phồng. “Công chúng không biết chúng tôi thân nhau thế nào. Họ hiểu lầm tôi và Dwayne”, nam diễn viên nói.

Vin Diesel cũng khẳng định anh tình nguyện là “bao cát” cho truyền thông mặc sức đấm vào. “Tôi bảo vệ mọi diễn viên, kể cả Dwayne. Tôi quý Dwayne nhiều hơn những gì cậu ấy biết. Cậu ấy phải biết và trân trọng điều đó. Dwayne Johnson chỉ có một người anh lớn trong lĩnh vực điện ảnh, người đó là tôi”, Diesel khẳng định.

Tháng 4/7, hai ngôi sao điện ảnh cùng đến dự buổi công chiếu Fate of the Furious ở Los Angeles. “Chúng tôi rất quý nhau. Dwayne vẫn là em tôi”, Diesel nói với Entertainment Tonight.

Nam diễn viên còn kể rằng The Rock hứa sẽ “kề vai sát cánh” cùng anh trong những dự án tiếp theo và đảm bảo Fast & Furious sẽ là một trong những series hay nhất trong lịch sử.

Về phần mình, The Rock cho rằng mối thù của họ chỉ là thuyết âm mưu của dư luận.

Theo Us Weekly, sự thân thiết giữa Vin Diesel và The Rock chỉ là “bản hợp đồng”. Bởi, khi theo dõi Fate of the Furious, người xem dễ dàng nhận ra hai diễn viên không xuất hiện chung trong bất kỳ cảnh quay nào.

Trong cuộc phỏng vấn với Rolling Stone, Johnson thừa nhận sự việc: “Đúng, chúng tôi không quay chung”. Điều này càng chứng minh mâu thuẫn giữa hai ngôi sao là có thật.

Song, trong quá trình chờ đợi bộ phim ra rạp, hai ngôi sao quyết định ngồi lại và bỏ qua mọi chuyện. The Rock âm thầm xóa bài đăng tố diễn viên mắc bệnh ngôi sao trên phim trường.

Chuyện cũ nhưng không bỏ qua

Đến tháng 8/2019, khi spin-off Hobbs & Shaw ra rạp và thành công về mặt doanh thu, The Rock đồng ý bỏ lại sau lưng chuyện cũ. Trong video chia sẻ trên trang cá nhân, cựu đô vật WWE gửi lời cảm ơn đàn anh.

“Điều cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là lời cảm ơn của em đến Vin. Cảm ơn anh ủng hộ Hobbs & Shaw. Chúng ta sẽ sớm gặp lại, Toretto (tên nhân vật của Vin Diesel trong Fast & Furious - PV)”, The Rock nói.

Đầu tháng 1, khoảng 5 tháng trước khi F9 ra rạp, Vin Diesel đăng ảnh thân thiết với The Rock. Khán giả cho rằng hai ngôi sao đã bỏ qua mọi chuyện. Nhưng thực tế điều đó không xảy ra.

Giữa tháng 6, trong cuộc phỏng vấn với Men’s Health, Vin Diesel nhắc lại hiềm khích từ 5 năm trước. Nam diễn viên muốn biến câu nói “Hãy cho tôi một giây, tôi sẽ nói hết mọi thứ” trước đây thành hiện thực.

The Rock hiện bận rộn quảng bá bộ phim Jungle Cruise cùng Emily Blunt.

Vin Diesel "vô tư" bình luận vai diễn của The Rock trong bộ phim ra rạp từ 4 năm trước. “Rất khó để vào vai Hobbs. Tôi nghiêm khắc nhưng thực tế muốn bạn diễn làm tốt vai trò của mình. Với tư cách nhà sản xuất, tôi có quyền góp ý để bộ phim đạt hiệu quả tối ưu”, nam diễn viên trả lời phỏng vấn.

Theo Us Weekly, cuộc phỏng vấn của Vin Diesel với Men’s Health chẳng khác nào thêm dầu vào lửa. Mọi nỗ lực đình chiến, làm bạn giữa hai ngôi sao hoàn toàn rạn nứt. The Rock sau đó thẳng thắn chế nhạo đồng nghiệp trong cuộc trò chuyện với Hollywood Reporter.

“Tôi đã cười ngặt nghẽo khi nghe Vin Diesel cho rằng anh ấy dành nhiều tình cảm cho bạn diễn. Ai nghe câu đó cũng phải bật cười”, The Rock chế nhạo đàn anh.

Thông qua cuộc trò chuyện với Hollywood Reporter, The Rock ngầm thừa nhận anh rời khỏi thương hiệu điện ảnh có tuổi thọ 20 năm. “Tôi chúc họ gặp may mắn, thành công ở Fast 10, Fast 11, các phần còn lại của thương hiệu Fast & Furious dù không có tôi”, The Rock khẳng định.