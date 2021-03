Mời Thơ Nguyễn làm việc, khóa kênh YouTube nếu không hợp tác

Bộ TTTT đang phối hợp với Cục A03 Bộ Công an mời YouTuber Thơ Nguyễn lên làm việc. Nếu người này không hợp tác, cơ quan quản lý sẽ đề nghị khóa kênh.

Sáng 11/3, trao đổi với Zing, ông Lê Quang Tự Do, Cục phó Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông), cho biết đơn vị đã nắm được thông tin kênh Tik Tok và YouTube Thơ Nguyễn đăng một số đoạn video có dấu hiệu truyền tải nội dung mê tín dị đoan.

Ngày 10/3, Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử đã yêu cầu Tik Tok và YouTube gỡ những nội dung vi phạm liên quan đến tài khoản Thơ Nguyễn.

Hình ảnh cắt ra từ clip đăng trên Tik Tok Thơ Nguyễn được cho là tuyên truyền những nội dung mê tín dị đoan, gây phản ứng trong dư luận.

“Phía Tik Tok khi trao đổi đã cho gỡ nội dung và tạm dừng kênh này. Họ cho biết kênh Tik Tok của Thơ Nguyễn mới mở nhưng vì có lượng người theo dõi trên YouTube rất lớn nên khi mở trang Tik Tok, chỉ trong vòng 3 ngày số lượng người theo dõi đã tăng rất nhanh”, ông Lê Quang Tự Do thông tin.

Về phía YouTube, Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử cũng đã gửi yêu cầu và báo chặn video có nội dung không phù hợp của Thơ Nguyễn.

Theo ông Do, ngay hôm qua, Cục đã phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an (Cục A03 - Cục An ninh Chính trị nội bộ) để tìm địa chỉ và số điện thoại liên hệ, mời chủ kênh Thơ Nguyễn lên làm việc vì video người này truyền tải có dấu hiệu tuyên truyền mê tín dị đoan như tuyên truyền bùa ngải, búp bê Kumathong.

“Chủ kênh Thơ Nguyễn ở trong Bình Dương, dù rất nổi tiếng nhưng chỉ hoạt động dưới danh nghĩa cá nhân, không có đăng ký. Sau khi tiếp nhận phản ánh vi phạm, chúng tôi đã liên hệ điện thoại và gửi cả email nhưng người này chưa hồi đáp”, ông Do cho biết.

Theo ông, trong trường hợp chủ kênh Thơ Nguyễn không làm việc với cơ quan chức năng hoặc cố tình không nhận liên hệ thì sẽ có biện pháp khác để xử lý.

Lãnh đạo Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử khẳng định nếu Thơ Nguyễn không hợp tác, Cục sẽ đề nghị Google chặn kênh. Phía Google ủng hộ chặn những kênh có nội dung tuyên truyền mê tín dị đoan. Hoặc có thể không trả tiền quảng cáo cho những kênh đó. Khi ấy, người làm video như Thơ Nguyễn sẽ thiệt hại hơn rất nhiều nếu không phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước.

“Hiện, kênh Thơ Nguyễn có hàng triệu lượt theo dõi, số lượng này là rất lớn. Vì vậy trong một vài ngày tới, nếu không liên hệ được với chủ kênh, Cục sẽ yêu cầu Google chặn kênh Thơ Nguyễn và tạm khóa tài khoản. Đó là biện pháp xử lý rất mạnh”, ông Do khẳng định.

Ông cho biết Bộ Thông tin - Truyền thông cùng Bộ Công an có đủ khả năng và công cụ xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý. Điển hình vừa qua có gần 1.000 trường hợp tung tin giả đã được tìm ra và xử lý nghiêm. Vì thế, dù các YouTuber hoạt động cá nhân, không đăng ký, cơ quan quản lý Nhà nước vẫn có thể kiểm soát và xử lý nếu có sai phạm.

Về phía người dùng, lãnh đạo Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử khuyến cáo phụ huynh nếu thấy các nội dung không phù hợp cần có bộ lọc trước khi cho con cái tiếp xúc. Theo ông Do, những người làm video như Thơ Nguyễn cần người xem, cần lượt view nên nếu chúng ta không xem, họ cũng không đạt được mục đích.

“Có những ranh giới rất mỏng manh giữa cái chưa phù hợp với vi phạm pháp luật. Vì thế, rất cần có sức mạnh từ cộng đồng để gây áp lực với những người sáng tạo nội dung”, ông Do nhấn mạnh.

Trong 2 ngày 25 và 27/2, TikToker Thơ Nguyễn đăng 2 clip có nội dung về búp bê Kumanthong. Đáng chú ý, ở clip đăng ngày 27/2, Thơ Nguyễn cho biết do "nhận được nhiều yêu cầu của các em nhỏ" nên quay video dùng búp bê để "xin vía học giỏi". Các clip này sau đó tiếp tục được đăng tải trên kênh YouTube của Thơ Nguyễn và vấp phải nhiều phản ứng.

Kênh YouTube Thơ Nguyễn nhiều năm nay nổi tiếng với các video nội dung hướng tới người xem nhỏ tuổi, hiện có hơn 8,7 triệu lượt đăng ký theo dõi.