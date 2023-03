Mối nguy từ việc bắt chước cách chăm sóc da của TikToker

Các nền tảng mạng xã hội ảnh hưởng rất nhiều đến việc chi tiêu của chúng ta. Mọi người thường xem những đánh giá trực tiếp từ những người nổi tiếng để củng cố niềm tin về sản phẩm.

Người dùng nên cảnh giác với những xu hướng chăm sóc da trên TikTok. Ảnh: Unsplash.

Theo Insider, các nền tảng như TikTok và YouTube tràn ngập các bài đăng được trả phí để quảng cáo về sản phẩm và thật khó để biết những mặt hàng chăm sóc da đắt tiền nào thực sự mang đến sự thay đổi như review. Không có gì đáng buồn hơn việc đổi sang loại kem dưỡng da đắt gấp đôi chỉ để đổi lại sự tức giận và ném sản phẩm đẹp mắt đó vào thùng rác.

Bỏ qua những sản phẩm với lợi ích “ngay lập tức”

Tiến sĩ Joshua Zeichner, phó giáo sư Da liễu tại Bệnh viện Mount Sinai ở thành phố New York, chia sẻ: "Tôi thận trọng khi nhìn thấy các sản phẩm quảng cáo là cho thấy hiệu quả ngay lập tức sau khi sử dụng. Các sản phẩm chăm sóc da phải mất vài tuần hoặc thậm chí vài tháng để phát huy tác dụng".

Retinol theo toa hoặc các buổi điều trị da liễu tại spa cũng phải mất một khoảng thời gian để có thể tạo nên sự thay đổi. Vậy nên, không có loại serum hoặc phương pháp lăn kim nào có thể tạo ra sự khác biệt nhanh đến vậy.

Review trên nền tảng TikTok đang trở thành xu hướng. Ảnh: Unsplash.

Tránh các thành phần bạn chưa bao giờ bạn nghe nói đến

Những dữ liệu trên TikTok hoặc Instagram về chăm sóc da có thể dẫn đến tình trạng quá tải thông tin, với những lời khuyên và sản phẩm trái ngược với những gì bạn thực sự cần.

Nói một cách đơn giản, bạn cần những thông tin cụ thể và chính xác để có làn da hoàn hảo.

“Tôi khuyến khích bệnh nhân tập trung vào việc các hoạt chất dưỡng da có phù hợp với họ hay không”, tiến sĩ Ivy Lee, bác sĩ da liễu được hội đồng chứng nhận hành nghề tại Los Angeles, chia sẻ.

Ví dụ, bạn có làn da khô vào mùa đông, hãy hướng đến các sản phẩm có chứa axit hyaluronic dưỡng ẩm.

Hãy hoài nghi về giá thành sản phẩm

Sản phẩm chất lượng tốt không nhất thiết phải đắt tiền. Tiến sĩ Zeichner nói rằng các thành phần, bao bì, phí sản xuất và quá trình thử nghiệm sẽ quyết định giá thành của mỹ phẩm.

Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm các loại kem dưỡng ẩm hiệu quả, không cầu kỳ, rất nhiều nhãn hiệu với chi phí phải chăng có sẵn tại hiệu thuốc đáp ứng được điều đó. Một số sản phẩm được các bác sĩ da liễu khuyên dùng không quá đắt tiền. Ngay cả những người nổi tiếng cũng có thể thích các sản phẩm có giá cả hợp lý hơn các sản phẩm với giá thành cao.

Coi chừng các sản phẩm sẽ làm quá tải thói quen của bạn

Bất chấp tất cả các loại kem dưỡng mắt và mặt nạ được quảng cáo, các TikToker đang lựa chọn các xu hướng chăm sóc da đơn giản hơn như chu trình dưỡng da.

Các bác sĩ da liễu cũng nhấn mạnh các quy trình dưỡng da hơn quy trình 12 bước, điều trớ trêu thay lại có thể gây hại nhiều hơn là có lợi. “Cả mụn bùng phát và kích ứng đều là nguy cơ phổ biến khi sử dụng quá nhiều sản phẩm chăm sóc da”, bác sĩ Lee cho biết.

"Hãy thận trọng trong việc kết hợp các sản phẩm mới trong chế độ chăm sóc da của mình. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các sản phẩm có chứa retinoids hoặc axit tẩy tế bào chết, có thể gây kích ứng hoặc mẩn đỏ", bác sĩ cho biết thêm.

Cảnh giác với các hình thức DIY

Cả tiến sĩ Zeichner và bác sĩ Lee đều cảnh báo về các hình thức DIY (do it yourself - tự làm).

Tiến sĩ Zeichner cảnh báo: “Những TikToker tự tạo ra hình thức chăm sóc da mới không có nghĩa là nó an toàn hoặc tốt hơn các sản phẩm chăm sóc da truyền thống. Ví dụ, bộ dụng cụ lăn kim trên TikTok có nguy cơ gây thương tích hoặc nhiễm trùng nếu không sử dụng đúng cách".