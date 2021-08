Môi giới bị phạt vì tung tin Lý Nhã Kỳ đi săn bất động sản Đà Lạt

Thông tin Lý Nhã Kỳ cùng 350 nghệ sĩ đến khu resort ở Đà Lạt cách ly 21 ngày và dự kiến đi "săn biệt thự, villa, đất đai, nhà cửa"... được môi giới tung tin sai sự thật.

Theo thông tin từ Công an Tỉnh Lâm Đồng, ngày 16/7 vừa qua, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh chụp màn hình của một tài khoản có tên V.Đ với nội dung Lý Nhã Kỳ cùng 350 nghệ sĩ đến khu resort của cô (Măng lin - phường 7, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng) cách ly 21 ngày và dự kiến đi “săn biệt thự, villa, đất đai, nhà cửa”.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã xác định tài khoản V.Đ do L.V.Đ (sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại Tam Kỳ, Quảng Nam) hiện hành nghề môi giới bất động sản tại TP Đà Lạt tạo lập, quản lý và sử dụng. Công an đã triệu tập L.V.Đ để làm rõ về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật.

Tại buổi làm việc, L.V.Đ đã thừa nhận nội dung đăng tải liên quan đến Lý Nhã Kỳ là thông tin do bản thân bịa đặt, mục đích nhằm trêu đùa bạn bè trong giới môi giới bất động sản tại Đà Lạt nhưng không lường trước được thông tin trên sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Resort Orion Boutique của Lý Nhã Kỳ ở Đà Lạt có tổng diện tích hơn 7.000 m2.

Do hành vi đăng tải thông tin sai sự thật của L.V.Đ, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính L.V.Đ với số tiền là 5 triệu đồng và yêu cầu L.V.Đ cam kết không tái phạm.

Trước đó, khi nhận được phản ánh, Công an tỉnh Lâm Đồng nghi vấn đây là tin đồn thất thiệt nên các cơ quan chức năng đã kiểm tra, xác thực thông tin do tài khoản V.Đ chia sẻ.

Kết quả xác minh cho thấy tại thời điểm hình ảnh trên được phát tán, tại khu vực resort của nghệ sỹ Lý Nhã Kỳ chỉ có 1 người là nhân viên bảo vệ resort và trong thời gian xảy ra đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4, Lý Nhã Kỳ chỉ cư trú tại địa bàn TP.HCM, không hề đến Đà Lạt như thông tin tài khoản V.Đ chia sẻ.

Đồng thời, trên trang cá nhân của mình, Lý Nhã Kỳ đã đăng tải dòng trạng thái thể hiện sự bức xúc vì thông tin do tài khoản V.Đ là thông tin sai sự thật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín cá nhân của cô và khiến người dân tại TP. Đà Lạt hoang mang, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phòng, chống dịch của chính quyền tỉnh Lâm Đồng.

Resort của Lý Nhã Kỳ có tên Orion Boutique tại đường Măng Lin, phường 7, thành phố Đà Lạt. Khu nghỉ có diện tích 7.000 m2, được định giá hàng triệu USD, được khai trương vào tháng 12/2019 và đã mở cửa đón khách.