Môi chảy mủ sau khi dùng son giá 17.000 đồng

Nữ sinh 15 tuổi nhập viện với phần môi sưng phù, mưng mủ sau khi thoa son rẻ tiền mua trên mạng xã hội.

Thông tin do Bệnh viện Da liễu TP.HCM cung cấp trưa 28/4. Bệnh nhân N.T.B.N. (15 tuổi, ngụ tại Đồng Nai) được mẹ đưa đến bệnh viện khám trong tình trạng môi khô, sưng, ngứa, mưng mủ, đóng vẩy, rỉ máu.

N. cho biết trước đó, em có xem quảng cáo trên mạng xã hội về loại son dưỡng và son kem lì cam kết thành phần tự nhiên, không chì, không hóa chất, an toàn cho môi. Nữ sinh mua một hộp son dưỡng giá 5.000 đồng và một son kem lì giá 17.000 đồng.

Tuy nhiên, sau khi sử dụng 2 loại son trên, N. thấy môi bị khô, ngứa, sưng kèm nổi mụn mủ. Điều này khiến nữ sinh ăn uống, giao tiếp rất khó khăn.

Môi của nữ sinh sưng phù, mưng mủ sau khi thoa son môi mua trên mạng xã hội. Ảnh: Lan Anh.

Thạc sĩ, bác sĩ Phan Ngọc Huy, khoa Thẩm mỹ da, Bệnh viện Da liễu TP.HCM, cho biết bệnh nhân N. bị viêm da tiếp xúc, dị ứng bội nhiễm. Nữ sinh được chỉ định điều trị bằng kháng sinh, kháng viêm và thuốc thoa.

Theo bác sĩ Huy, dị ứng son môi là tình trạng cơ thể phản ứng quá mức với các thành phần của son môi. Thông thường, sau khi sử dụng son vài phút hoặc vài giờ, vùng da có thoa son sẽ bị viêm đỏ, ngứa ngáy. Nếu tình trạng dị ứng nặng hơn, môi bị nổi mụn nước, mưng mủ, đóng mài.

Các nguyên nhân phổ biến gây nên tình trạng dị ứng son gồm:

- Sử dụng son môi kém chất lượng, nguồn gốc không rõ ràng: Các loại son này thường chứa hàm lượng chì, phẩm màu hóa học vượt mức cho phép nên khi sử dụng sẽ gây kích ứng.

Ngoài ra, thành phần trong các sản phẩm này còn khiến da môi thâm sạm, nứt nẻ, khô ráp. Nếu sử dụng trong thời gian dài, chúng sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dùng.

- Sử dụng son quá hạn sử dụng: Son môi là sản phẩm được tổng hợp từ nhiều thành phần khác nhau. Do đó, khi quá hạn sử dụng, những chất này có thể bị biến chất, từ đó dễ gây ra tình trạng bị dị ứng.

- Cơ địa nhạy cảm: Trên cơ thể, môi là vị trí có làn da mỏng nên khá nhạy cảm. Chính vì vậy, nếu sử dụng son đắt tiền, thương hiệu lớn, bạn vẫn có thể bị dị ứng với một vài thành phần của son khi sử dụng.

Các thành phần có thể gây dị ứng trong son môi mà chúng ta cần lưu ý là chất bảo quản (formaldehyde, quaternium, methylisothiazolione…), màu nhân tạo (màu đỏ eosin), chất làm bong tróc da (salicylic acid, phenol).

"Son tự làm không chắc là an toàn tuyệt đối do chúng chưa được cơ quan chức năng kiểm định chất lượng và thành phần. Do đó, các sản phẩm này vẫn có khả năng chứa các chất hóa học. Nghiêm trọng hơn, việc pha chế và sử dụng chất hóa học để làm son nhưng không có kiến thức về liều lượng an toàn là rất nguy hiểm", bác sĩ Huy cảnh báo.

Chuyên gia này cho rằng trước khi mua son, người dùng cần lưu ý kiểm tra kỹ thành phần, chọn son có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Khi muốn sử dụng loại son mới, bạn cần thử nghiệm bằng cách thoa son vào vào vùng da ở mặt trong cánh tay để trong 24 giờ. Nếu có hiện tượng dị ứng, dấu hiệu viêm đỏ, sưng, ngứa… bạn cần ngưng ngay việc sử dụng son này.

Sau khi dùng son môi, bạn nên tẩy trang nhẹ nhàng bằng nước sạch hoặc dầu dừa, dầu ôliu. Trường hợp gặp dị ứng nặng, môi sưng, nổi mụn nước, đóng mày cần đến ngay cơ sở có chuyên khoa da liễu uy tín để được bác sĩ thăm khám, điều trị.