Mô hình Zalo An ninh 'gần dân' của Công an quận 12, TP.HCM

Nền tảng công nghệ như Zalo là cầu nối thông tin quan trọng, góp phần nâng cao ý thức người dân trong việc chấp hành pháp luật, xây dựng chính quyền gần dân của Công an quận 12.

Thu hút hơn 27.000 lượt người quan tâm sau 6 tháng thí điểm, mô hình Zalo An ninh tại quận 12, TP.HCM bước đầu tạo dấu ấn nhất định với người dân, hỗ trợ mục tiêu "Kết nối Zalo - Vì quận 12 bình yên, an toàn".

Thượng tá Trần Ngọc Nhứt, Phó trưởng Công an quận 12, có những chia sẻ về việc gần dân qua nền tảng công nghệ này.

“Sự hài lòng của người dân là trách nhiệm của chúng tôi”

- Triển khai trong giai đoạn dịch Covid-19 tại TP.HCM diễn biến phức tạp, mô hình Zalo An ninh hỗ trợ Công an quận 12 giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), cải cách hành chính và hoạt động dân sinh khác như thế nào?

- Vào năm 2021, đặc biệt giai đoạn giãn cách xã hội tại TP.HCM, trong đó có quận 12, người dân bị hạn chế đi lại, tụ tập; các hội nghị, hoạt động họp tổ dân phố để thông tin, tuyên truyền ANTT thưa dần. Tuy nhiên, nhờ mô hình Zalo An ninh, các công tác phòng ngừa tội phạm, đảm bảo ANTT không bị gián đoạn và việc hỗ trợ người dân cũng thuận lợi hơn.

Thông qua Zalo, công an quận tuyên truyền phương thức hoạt động của tội phạm thời dịch, cảnh báo phòng cháy, hỗ trợ cấp giấy đi đường, hướng dẫn người dân di chuyển đúng quy định. Đặc biệt, thời gian này, hotline Zalo của công an quận luôn túc trực 24/7 để kịp thời đưa người dân đi cấp cứu, khám chữa bệnh, mua thuốc, nhận nhu yếu phẩm…

Đến đầu tháng 10/2021, khi TP.HCM nới lỏng giãn cách, thông qua các trang Zalo của quận, phường, chúng tôi nhanh chóng tái khởi động việc cấp, trả căn cước công dân (CCCD) gắn chip. Người dân dễ dàng đăng ký hay tra cứu CCCD đã làm qua Zalo giúp tiết kiệm thời gian, hạn chế tụ tập đông người. Qua đó, chúng tôi nhận sự đánh giá cao của người dân.

Công an gần dân hơn nhờ nền tảng công nghệ Zalo.

- Vì sao Công an quận 12 lựa chọn Zalo là kênh triển khai tuyên truyền, đảm bảo ANTT trên toàn địa bàn quận nói riêng và chuyển đổi số nói chung?

- Với khoa học - công nghệ phát triển, điện thoại thông minh phổ biến và các ứng dụng trên nền tảng Internet phát triển, chúng tôi xác định việc tăng hàm lượng công nghệ trong hoạt động của cơ quan Nhà nước nói chung và ngành công an là xu hướng tất yếu để gần dân.

Chúng tôi lựa chọn Zalo là một trong những nền tảng chuyển đối số của quận vì nhiều người sử dụng, thuận lợi trong tiếp cận người dân, từ đó phổ biến pháp luật và nâng cao cảnh giác cho cộng đồng. So với mô hình khác, cách thức sử dụng Zalo đơn giản và hiệu quả. Chẳng hạn, khi phản ánh ANTT hoặc tội phạm, người dân có thể thông tin qua Zalo bằng nhiều hình thức như nhắn, gọi hoặc gửi ảnh, video…

Vì vậy, công an quận khai thác triệt để các tính năng trên Zalo vào công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền vận động nhân dân.

Mô hình Zalo An ninh gắn kết công an và người dân.

- Theo bà, người dân, doanh nghiệp cũng như lực lượng công an hưởng lợi ích gì từ mô hình Zalo An ninh này?

- Khi cần trao đổi, người dân có thể sử dụng tính năng trò chuyện (chatbot) hoặc gọi đến hotline tích hợp tại các trang Zalo. Ưu điểm là dễ dàng liên hệ trực tiếp với các đơn vị công an hoặc cảnh sát khu vực để phản ánh, cung cấp thông tin giúp truy xét, đấu tranh, xử lý đối tượng vi phạm pháp luật. Đặc biệt, các nội dung này được bảo mật nguồn tin, người dân có thể yên tâm.

Ngoài ra, người dân cũng rút ngắn thời gian làm các thủ tục hành chính như cấp CCCD, khai báo tạm trú, tạm vắng, cấp số định danh, đăng ký xe…

Về phía lực lượng công an, chúng tôi có thêm kênh tương tác, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước hay xây dựng các mô hình tự phòng, tự quản về ANTT hiệu quả. Đặc biệt, Zalo An ninh gắn kết công an và người dân trong việc chung sức phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT.

- Khi có tin báo của người dân qua Zalo về an ninh trật tự, an toàn giao thông, tố giác tội phạm… công an cần bao lâu để tiếp nhận tin và xử lý?

- Đối với tin báo về ANTT, người dân chỉ cần cung cấp thông tin đầy đủ, rõ ràng (số điện thoại, hình ảnh, clip, nội dung vi phạm…) đến các trang Zalo. Sau đó, công an quận, phường sẽ tiếp nhận, xác minh và xử lý ngay.

Riêng tin báo tố giác tội phạm sẽ mất thời gian hơn vì cần xử lý theo quy định và phải có sự phối hợp giữa các cơ quan thẩm quyền trong tiếp nhận, giải quyết tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Ngoài ra, để hạn chế việc báo tin giả, tin vu khống… gây ảnh hưởng đến công tác, chúng tôi cũng xử lý nghiêm trường hợp lợi dụng gây rối.

“Gần dân để giữ vững ANTT tại từng phường, khu phố”

- Vừa qua, Công an quận 12 và Zalo đã ký kết triển khai mô hình Zalo An ninh. Sau lễ ký kết, người dân có thể kỳ vọng gì về sự phát triển của mô hình này?

- Qua 6 tháng thí điểm và rút kinh nghiệm, mô hình Zalo An ninh của Công an quận 12 sẽ chú trọng vào chiều sâu thời gian tới, phục vụ người dân tốt hơn ở 3 vai trò: Tương tác, tuyên truyền, tiết giảm thủ tục hành chính.

Với vai trò tương tác, chúng tôi đã thiết lập 15 trang Zalo, gồm: 4 trang cấp quận, 11 trang cấp phường. Các trang này giúp việc trao đổi giữa người dân và công an quận thuận lợi, nhanh chóng.

Ở vai trò tuyên truyền, chúng tôi tăng số lượng bài viết, video clip để phổ biến đến người dân những thông tin chính thống một cách trực tiếp.

Sắp tới, chúng tôi đưa thêm nhiều thủ tục thiết yếu như đăng ký tạm trú, thường trú, khai báo tạm vắng, điều chỉnh thay đổi sổ hộ khẩu, lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, đăng ký xe, đăng ký con dấu… lên Zalo. Người dân chỉ cần điện thoại cài ứng dụng Zalo để dễ dàng thực hiện các thủ tục này.

Zalo góp phần nâng cao công tác phục vụ người dân.

- Ngoài trang Zalo của công an quận, các phường đều có trang Zalo riêng. Vai trò của các trang này như thế nào? Các phường triển khai hướng dẫn người dân tham gia vào mô hình này ra sao?

- Chúng tôi xác định công an phường là lực lượng cơ sở và gần dân nhất, có khả năng nắm tình hình sát sao. Họ cũng là mắt xích quan trọng kết nối người dân với chính quyền cấp xã, trực tiếp triển khai chủ trương, chính sách đến cộng đồng.

Vì vậy, để vai trò của lực lượng này phát huy hiệu quả, các phường trong quận 12 quyết liệt chỉ đạo, vận động Đảng viên, Đoàn viên và người dân quan tâm tham gia, góp ý xây dựng trang Zalo tại địa bàn sinh sống.

Đặc biệt, cảnh sát khu vực, tổ trưởng khu phố, bộ phận tiếp dân... thường xuyên tiếp xúc, thăm hỏi, phổ biến lợi ích của mô hình này và hướng dẫn người dân về Zalo. Một điểm thú vị là người dân sau khi biết về các trang Zalo đều thấy điểm hay và chia sẻ cho người thân, bạn bè cùng quan tâm.

Người dân chủ động chia sẻ khi thấy lợi ích của trang Zalo.

- Từ những kết quả khả quan trong quá trình triển khai thử nghiệm. Bà có kỳ vọng gì về mô hình Zalo An ninh trên địa bàn trong thời gian tới?

- Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với Zalo để tiếp tục cải thiện, cung cấp thêm tính năng mới cho các trang Zalo An ninh của đơn vị, tối ưu tiện ích 4.0, thường xuyên khảo sát mức độ hài lòng, phản hồi về chất lượng hoạt động.

Chúng tôi cũng có kế hoạch xây dựng lực lượng nhân sự ngày càng chính quy, hiện đại hơn để đáp ứng yêu cầu công tác được giao. Đặc biệt, Công an quận 12 chú trọng đẩy mạnh truyền thông để người dân biết tính năng của các tài khoản Zalo này.

Với tất cả nỗ lực trên, chúng tôi kỳ vọng mô hình Zalo An ninh là cầu nối giúp lực lượng công an quận, phường gắn kết chặt chẽ với người dân từ cấp cơ sở, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.