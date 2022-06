Mitsubishi Xpander 2022 ra mắt - tăng giá bán, nhiều nâng cấp

Mitsubishi nâng cấp cho Xpander mới ở nhiều mặt, điều này cho thấy kỳ vọng Xpander sẽ tiếp tục giữ vững "ngôi vương" phân khúc MPV 7 chỗ.

Mitsubishi Việt Nam vừa giới thiệu Xpander 2022, bao gồm 3 phiên bản là AT, AT Premium và Cross. Phiên bản thấp nhất MT vẫn giữ nguyên giống đời cũ.

Hãng xe Nhật Bản cho biết Xpander mới có những nâng cấp theo ý kiến của người tiêu dùng tại khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Thiết kế mới, thêm trang bị

Không khó để phân biệt Mitsubishi Xpander 2022 và đời cũ khi nhìn từ bên ngoài. Mẫu MPV này được thay đổi ở hầu hết góc độ, từ trước ra phía sau.

Ở phía đầu xe, 2 thanh chrome tạo hình chữ X nay được làm dày hơn, cản trước cũng thiết kế lại theo phương ngang. Những thay đổi này tạo cho phần đầu có cảm giác rộng hơn đời cũ.

Một nâng cấp khác ở khu vực này là cụm đèn chiếu sáng T-Shape mới nay sử dụng công nghệ LED kết hợp gương cầu. Phía trên là dải đèn định vị chia từng ngăn tích hợp đèn báo rẽ.

Mitsubishi Xpander 2022 có chiều dài tăng thêm 120 mm, đạt mức 4.595 mm. Bộ mâm 16 inch trên phiên bản cũ thay bằng mâm 17 inch với thiết kế 2 tone màu. Tăng kích thước mâm đồng nghĩa với khoảng sáng gầm của Xpander mới cũng tăng thêm 20 mm, đạt 225 mm - cao nhất phân khúc.

Cụm đèn hậu T-Shape là điểm nhấn ở phần đuôi Xpander mới. Bên cạnh đó, xe còn có thêm phần ốp phía sau cũng có một vài tinh chỉnh tạo cho chiếc xe cảm giác cơ bắp hơn.

Không chỉ nâng cấp thiết kế bên ngoài, Mitsubishi Xpander 2022 cũng nhận được nhiều nâng cấp ở nội thất. Những cải tiến nổi bật bên trong khoang lái có thể kể đến như màn hình giải trí 9 inch, táp-lô và ốp cửa bọc da, vô lăng thiết kế mới, cụm chỉnh điều hòa mới, thêm bệ tựa tay trung tâm...

Điểm nhấn đáng chú ý đến từ việc thay đổi phanh tay cơ sang dạng điện tử, đi kèm là chức năng giữ phanh tự động. Tuy nhiên, khu vực này trên Mitsubishi Xpander bán tại Việt Nam lại giống với các thị trường có vô lăng bên phải, điều này khiến cho việc thao tác kéo/nhả phanh tay có chút khó khăn.

Hàng ghế giữa có thêm bệ tựa tay kèm hộc để cốc, bệ tựa tay trên Xpander cũ không có chức năng này. Hàng ghế này cũng được trang bị thêm 2 cổng USB, gồm USB Type A và Type C.

Động cơ giữ nguyên, cảm giác lái cải thiện

"Trái tim" của Mitsubishi Xpander 2022 vẫn là loại xăng 1.5L MIVEC. Khối động cơ này sản sinh công suất 104 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 141 Nm tại 4.000 vòng/phút.

Trước khi ra mắt, không ít thông tin đồn đoán Mitsubishi Xpander mới sẽ được thay thế hộp số sang loại tự động vô cấp CVT như nhiều thị trường khác. Tuy nhiên, xe vẫn tiếp tục dùng hộp số tự động 4 cấp đã được tinh chỉnh.

Trong phân khúc MPV 7 chỗ bình dân, hiện chỉ có bộ đôi Toyota Veloz Cross và Avanza Premio được trang bị hộp số CVT. Các mẫu xe khác như Suzuki Ertiga, XL7 hay Kia Rondo vẫn dùng loại tự động có cấp.

Mitsubishi đã nâng cấp hệ thống treo trên Xpander mới với bộ giảm xóc kích thước lớn hơn, cải tiến này giúp chiếc xe đầm chắc, cứng cáp hơn khi di chuyển.

Trải nghiệm thực tế, dễ dàng nhận ra Xpander 2022 không còn cảm giác nghiêng hẳn sang một bên khi vào cua nhanh, các dao động khi qua gờ cũng nhanh chóng được dập tắt.

Tăng giá bán

Xpander có thêm bản AT Premium ở đời 2022. Mitsubishi Việt Nam đưa ra mức giá Xpander 2022 từ 555 triệu đồng cho bản MT, 2 phiên bản AT và AT Premium lần lượt có giá 588 triệu và 648 triệu đồng. Phiên bản gầm cao Xpander Cross có giá bán 688 triệu đồng.

So với đời cũ, Mitsubishi Xpander 2022 có giá bán tăng 18 triệu đồng, ngoại trừ bản MT giữ nguyên giá bán.

Mức giá mới của Mitsubishi Xpander đưa ra không quá chênh lệch với những đối thủ như Suzuki XL7 (599,9-639,9 triệu đồng), Toyota Veloz Cross (648-688 triệu đồng) hay Kia Rondo (559-655 triệu đồng).

Nhìn chung, những nâng cấp của Mitsubishi Xpander 2022 giúp chiếc xe trở nên khác biệt khá nhiều so với đời cũ. Những thay đổi này cũng giúp mẫu MPV 7 chỗ này tạo được sự mới mẻ trước 2 "tân binh" nhà Toyota.

Mitsubishi Xpander đang tạm dẫn đầu phân khúc MPV từ đầu năm đến nay, tuy nhiên Veloz Cross và Avanza Premio đang tạo ra sự đe dọa với doanh số đạt 2.170 chiếc sau 2 tháng mở bán (tháng 3, tháng 4). Tính từ tháng 1 đến hết tháng 4, Mitsubishi đã giao đến tay khách hàng 5.521 chiếc Xpander.

Phân khúc MPV 7 chỗ bình dân hứa hẹn sẽ rất sôi động trong vài tháng tới, khi người dùng đã có thêm nhiều lựa chọn.