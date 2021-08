Mitsubishi hỗ trợ phí trước bạ cho nhiều dòng xe tại Việt Nam

Trong tháng 8, Mitsubishi Việt Nam tung ra chương trình hỗ trợ phí trước bạ cho 5 trên 6 dòng xe cùng nhiều ưu đãi khác.

Mitsubishi Việt Nam tiếp tục giúp khách hàng tiếp cận dễ dàng hơn các mẫu xe trong tháng 8, trước bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Hãng tổ chức các chương trình lái thử, dịch vụ lưu động để hỗ trợ khách hàng và đảm bảo tuân thủ quy định phòng dịch của Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, Mitsubishi Việt Nam mang đến ưu đãi hấp dẫn cho nhiều dòng xe. Cụ thể, hãng hỗ trợ phí trước bạ cho 5 trên 6 dòng xe với mức ưu đãi 50%, tương đương 19 triệu - 68 triệu đồng tùy dòng. Các dòng xe được ưu đãi trước bạ gồm: Pajero Sport, Xpander, Xpander Cross, Attrage và Outlander.

Mitsubishi Pajero Sport bản 4x2 AT có giá bán 1,11 tỷ đồng , nhận ưu đãi tương đương 56 triệu đồng. Pajero Sport bản 4x4 AT có giá 1,345 tỷ đồng , được hỗ trợ phí trước bạ 68 triệu đồng. Mitsubishi Pajero Sport có thiết kế mạnh mẽ, nhiều trang bị tiện nghi và an toàn.

Khách hàng mua Mitsubishi Pajero Sport nhận mức hỗ trợ cao nhất 60 triệu đồng.

Mitsubishi Outlander với 2 phiên bản có giá 825 triệu và 950 triệu đồng, được ưu đãi phí trước bạ tương đương 42 triệu và 48 triệu đồng. Dòng xe này có thiết kế trung tính và trang bị phù hợp với số đông khách hàng.

Mẫu Xpander Cross đang được bán với giá 670 triệu đồng, nhận hỗ trợ 33 triệu đồng. Trong khi đó, Mitsubishi Xpander cả bản lắp ráp trong nước lẫn nhập khẩu đều được ưu đãi phí trước bạ tương đương 28 triệu và 32 triệu đồng. Với nhiều ưu điểm, Xpander vẫn là dòng xe chủ lực của Mitsubishi trong thời gian qua và được khách hàng tin tưởng tại phân khúc MPV.

Mẫu MPV gia đình Xpander luôn góp mặt trong top xe bán chạy của tháng.

Mitsubishi Attrage là dòng xe rẻ nhất của Mitsubishi Việt Nam, mới được nâng cấp ngoại hình cùng một số ưu điểm về trang bị và tiện nghi. Xe có giá bán từ 375 triệu đến 485 triệu đồng, được ưu đãi lệ phí trước bạ tương đương 19 triệu - 24 triệu đồng.

Mitsubishi Attrage là mẫu sedan hạng B dễ tiếp cận đối với đa số khách hàng.

Dòng xe bán tải Mitsubishi Triton không nhận ưu đãi phí trước bạ. Thay vào đó, bản Triton 4x2 AT MIVEC giá 630 triệu đồng được tặng nắp thùng hoặc bảo hiểm vật chất. Hai phiên bản Premium có giá 740 triệu và 865 triệu đồng được tặng nắp thùng, camera lùi hoặc bảo hiểm vật chất, camera lùi.