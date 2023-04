Mitoma dự bị, Brighton vẫn giành chiến thắng đậm nhất lịch sử

Ở vòng 34 Premier League mùa 2022/23, Brighton "hủy diệt" Wolves 6-0. Deniz Undav, Pascal Gross và Danny Welbeck mỗi người lập một cú đúp.

Trên sân nhà, Brighton sớm giành được lợi thế dù cho nhiều trụ cột như Alexis Mac Allister, Kaoru Mitoma, Moises Caicedo ngồi trên băng ghế dự bị. Ngay phút thứ 6, Undav dễ dàng mở tỷ số bằng một pha đệm bóng cận thành.

Đến phút 13, Brighton tổ chức một pha chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công hoàn hảo, được kết thúc bằng cú đặt lòng gọn gàng của Gross. Phút 25, tiền vệ này tung volley đẹp mắt ngoài vùng cấm, hoàn tất cú đúp cho riêng mình.

Wolves gần như không có sự phản kháng nào. Họ chỉ biết chịu trận và để Brighton thoải mái tấn công, tạo hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Trước giờ nghỉ, đội chủ nhà ghi thêm một bàn do công của Welbeck.

Thế trận một chiều nghiêng về Brighton vẫn được duy trì trong hiệp hai dù HLV Julen Lopetegui nỗ lực thực hiện 3 quyền thay đổi nhân sự. Brighton tiếp tục nắm thế chủ động và HLV Roberto De Zerbi tung các trụ cột vào sân để tìm kiếm thêm bàn thắng. Đội chủ nhà có thêm hai lần làm rung mành lưới đối thủ sau các pha dứt điểm của Welbeck và Undav.

Chung cuộc, Brighton giành chiến thắng 6-0. Họ đang xếp thứ 8 Premier League với 52 điểm sau 31 trận, kém đội hạng 5 Tottenham 2 điểm nhưng đá ít hơn 2 trận.

