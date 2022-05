‘Mission: Impossible 7’ tung trailer sớm sau sự cố rò rỉ thông tin

Trailer đầu tiên cho tác phẩm “Mission: Impossible Dead Reckoning Part One” vừa được tung lên Internet. Phim chính thức ra rạp từ 14/7/2023.

Ngày 23/5, một phiên bản trailer Mission: Impossible Dead Reckoning Part One, phần mới nhất của thương hiệu bom tấn Nhiệm vụ bất khả thi, đã bị rò rỉ. Dù đoạn phim đã nhanh chóng bị gỡ bỏ vì vi phạm bản quyền, hãng Paramount Pictures vẫn quyết định tung phiên bản trailer chính thức của Mission: Impossible 7 ngay ngày 24/5.

Trailer Mission: Impossible Dead Reckoning Part One được tung lên Internet sớm so với thời điểm phim chính thức ra rạp 14/7/2023 hơn một năm, và trùng với giai đoạn bộ phim Top Gun: Maverick công chiếu tại châu Âu trong khuôn khổ LHP Cannes lần thứ 75. Cả hai bộ phim đều có Tom Cruise góp mặt trong vai trò nam chính và do Paramount Pictures phát hành.

Đoạn giới thiệu dài gần 2 phút của Dead Reckoning Part One mở đầu bằng việc giới thiệu với khán giả những bối cảnh chính mà cuộc phiêu lưu của chàng điệp viên Ethan Hunt (Tom Cruise) sắp diễn ra. Tiếp đến, màn hình chuyển đen cùng lời thoại của nhân vật Eugene Kittridge (Henry Czerny).

“Những ngày chiến đấu vì cái gọi là đại nghĩa của anh đã hết rồi. Đây là cơ hội để chúng ta kiểm soát sự thật. Khái niệm đúng sai của mọi người trong hàng thế kỷ tới. Anh đang chiến đấu để bảo vệ một lý tưởng không tồn tại. Chưa từng tồn tại. Anh phải chọn phe”, Kittridge nói với Ethan.

Một số gương mặt quen thuộc xuất hiện trong trailer Mission: Impossible Dead Reckoning Part One.

Lời giới thiệu ngầm thông báo với khán giả Ethan Hunt đang bị đặt trước những thử thách sống còn, sẽ đảo lộn mọi giá trị anh đã thề phụng sự. Ta thấy anh và đồng đội không ít lần phải tả xung hữu đột với những kẻ thù trên cơ. Tiếp đến, trailer chuyển đến cảnh Ethan một mình một ngựa đi giữa sa mạc, nhắm tới mục tiêu vô định.

Nửa sau của trailer chiêu đãi khán giả những pha hành động nghẹt thở với Ethan Hunt của Tom Cruise là nhân vật chính. Anh đua xe giữa những con phố chật chội, chiến đấu trên nóc một đoàn tàu đang chạy, lái xe phân khối lớn băng rừng - và trong một cao trào, cùng chiếc xe lao khỏi vách núi…

Ngoài Hunt, nhiều gương mặt quen thuộc của thương hiệu Nhiệm vụ bất khả thi cũng đã xuất hiện trong trailer như Rebecca Ferguson, Simon Pegg và Ving Rhames. Đặc biệt, Vanessa Kirby trở lại với vai diễn Góa phụ Trắng cô từng đảm nhận trong Mission: Impossible Fallout (2018) và Henry Czerny lần đầu tiên tái xuất với vai Kittridge kể từ Mission: Impossible (1999).

Các gương mặt mới xuất hiện trong phần phim này gồm Hayley Atwell (Captain America: The First Avenger), Pom Klementieff (Guardians of the Galaxy Vol. 2), Shea Whigham (American Hustle), Cary Elwes (The Princess Bride) và Mark Gatiss (Sherlock).

Phim do Christopher McQuarrie - đạo diễn của hai phần phim gần nhất trong thương hiệu - ngồi ghế chỉ đạo. Đây là khúc mở màn của chuyến phiêu lưu kéo dài hai phần phim, với hậu truyện Mission: Impossible Dead Reckoning Part Two dự kiến ra mắt một năm sau đó.