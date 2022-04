Minzy biết ơn khi 2NE1 tái hợp

Minzy thể hiện sự xúc động, biết ơn khi 2NE1 có cơ hội tái hợp tại Coachella sau 6 năm. Nhóm được thông báo về buổi biểu diễn ở sinh nhật trưởng nhóm CL.

Ngày 18/4, tại bài phỏng vấn độc quyền cùng Star News, nữ ca sĩ Minzy chia sẻ suy nghĩ về khoảnh khắc 2NE1 tái hợp trên sân khấu Coachella sau 6 năm vắng bóng.

"Mọi thứ thực sự tuyệt vời. Tôi phấn khích khi được nhìn thấy nhiều gương mặt khác nhau trong lúc biểu diễn ở sự kiện âm nhạc lớn cùng tất cả thành viên. Tại thời điểm ấy, trong tôi có vô vàn cảm xúc", cô chia sẻ.

Nữ ca sĩ đồng thời thể hiện sự biết ơn đối với fan. Theo Minzy, 2NE1 nhớ về những người hâm mộ đã chờ đợi họ khi chuẩn bị màn trình diễn.

Cô bày tỏ: "Tôi nghĩ họ sẽ vui lúc đôi bên gặp lại nhau. Mặt khác, tôi cũng lo lắng vì có khả năng họ đã quên mất chúng tôi. Tuy nhiên, mọi người dành cho các thành viên nhiều sự ủng hộ và quan tâm, nên tôi rất biết ơn".

2NE1 bất ngờ tái hợp tại lễ hội âm nhạc Coachella sau 6 năm. Ảnh: Naver.

Minzy tiết lộ 2NE1 được thông báo về kế hoạch biểu diễn tại Coachella vào ngày sinh nhật trưởng nhóm CL. Xuyên suốt quá trình chuẩn bị cho màn trình diễn, nhóm có cơ hội trò chuyện về cuộc sống riêng của mỗi người.

Cô chia sẻ: "Đó là khoảng thời gian 4 người đều thấy biết ơn vì có thể chuẩn bị sân khấu tuyệt vời như này cùng nhau. Tôi cảm thấy sự kiện đã tô điểm thêm một trang trong cuộc đời tôi. Chúng tôi sẽ ở lại trong trái tim mọi người một cách vẹn nguyên, không thay đổi".

Ngày 16/4, 2NE1 bất ngờ xuất hiện tại lễ hội âm nhạc Coachella tổ chức ở California, Mỹ sau hơn 6 năm vắng bóng. Đây là sân khấu chung đầu tiên của 4 thành viên kể từ lễ trao giải MAMA 2015. Nhóm và ban tổ chức chương trình giữ kín thông tin về màn trình diễn cho đến lúc sự kiện diễn ra.

CL là người đầu tiên xuất hiện tại Coachella. Sau khi phần trình diễn solo của cô kết thúc, 3 thành viên còn lại bất ngờ bước lên sân khấu. Nhóm cùng thể hiện bản hit I Am The Best.