'Minions' bị đổi kết tại Trung Quốc

Đoạn kết của bộ phim hoạt hình "Minions: The Rise of Gru" đã bị các nhà kiểm duyệt phim Trung Quốc thay đổi để có thể được chiếu tại quốc gia này.

Ngày 23/8, tờ The Guardian đưa tin các nhà kiểm duyệt phim Trung Quốc đã thay đổi đoạn kết của Minions: The Rise of Gru để phát hành bộ phim hoạt hình này trong nước.

Theo các bài đăng và ảnh chụp màn hình được khán giả chia sẻ trên Weibo, các nhà kiểm duyệt Trung Quốc đã để Wild Knuckles - nhân vật chính trong bộ phim - ngồi tù 20 năm sau khi bị cảnh sát bắt. Gru - đồng phạm của Wild Knuckles - “đã trở về với gia đình” và “trở thành cha của 3 cô con gái”.

Kết cục của Minions tại thị trường Trung Quốc có sự thay đổi so với bản gốc. Ảnh: The Guardian.

Trong phiên bản quốc tế, bộ phim kết thúc với cảnh Gru và Wild Knuckles cùng nhau đánh bại hội Vicious 6. Sau đó, Wild Knuckles giả chết để trốn tránh sự truy bắt của cảnh sát.

Có rất nhiều tranh cãi xoay quanh việc các nhà kiểm duyệt phim Trung Quốc thay đổi kết cục của Minions: The Rise of Gru.

DuSir, một nhà xuất bản kiêm đánh giá phim với 14,4 triệu người theo dõi trên Weibo, cho biết phiên bản Trung Quốc dài hơn một phút so với phiên bản quốc tế.

“Chúng tôi cần sự quan tâm và chỉ dẫn đặc biệt vì lo sợ phim hoạt hình sẽ ảnh hưởng tới người xem”, DuSir viết.

Gần đây, Trung Quốc đã đặt ra một vài giới hạn về số lượng phim nước ngoài có thể được chiếu tại các rạp trong nước. Để được chiếu tại Trung Quốc, nhiều bộ phim Hollywood đã bị lược bỏ một số cảnh hoặc phải thay đổi nội dung.

Trước Minions: The Rise of Gru, bộ phim Fight Club (1999) cũng đã bị chỉnh sửa để được chiếu tại thị trường Trung Quốc. Trong phiên bản gốc, nhân vật chính và bản ngã thay thế của anh ta làm nổ tung nhiều tòa nhà chọc trời.

Tuy nhiên, cảnh này không xuất hiện trong phiên bản được chiếu trên trang Tencent Video. Thay vào đó, cảnh sát “đã nhanh chóng tìm ra toàn bộ kế hoạch và bắt giữ tất cả tội phạm, ngăn chặn thành công quả bom phát nổ”.

Những thay đổi nhanh chóng nhận được nhiều sự chỉ trích. Tencent sau đó đã khôi phục lại đoạn kết ban đầu.