MINI 5 Cửa – cá tính song hành sự thực dụng

Bên cạnh thiết kế đặc trưng trở thành một biểu tượng thời trang, MINI vẫn có những mẫu xe đề cao công năng sử dụng phù hợp với cuộc sống hằng ngày.

Sau hơn 60 năm xuất hiện trên đường phố, những chiếc xe MINI giờ đây được xem như một biểu tượng của nền văn hóa đại chúng nói chung và ngành công nghiệp ôtô nói riêng.

Trải qua gần 6 thập niên phát triển, MINI vẫn duy trì nét thiết kế đặc trưng đã in dấu trong lòng nhiều thế hệ khách hàng. Đó là những mẫu ôtô đô thị mang vóc dáng nhỏ nhắn, thanh thoát cùng những đường tròn hiện diện trên khắp trên xe.

Với nhiều khách hàng mua sắm tại phân khúc xe sang, bên cạnh yếu tố thương hiệu hay thiết kế, sự đa dụng cũng là tiêu chí được chú trọng. Với nhóm người dùng này, những mẫu MINI 5 Cửa hay MINI Clubman và MINI Countryman sẽ trở thành sự lựa chọn phù hợp, nhờ không gian nội thất rộng rãi hơn trong khi vẫn lưu giữ trọn vẹn vẻ đẹp nguyên bản.

MINI 5 Cửa – thêm không gian, vẹn nguyên cá tính

Tại Việt Nam, MINI One 5 Cửa và MINI Cooper S 5 Cửa hiện hành là model nâng cấp giữa vòng đời của thế hệ MINI thứ ba, có ngoại hình được tinh chỉnh hiện đại hơn và bổ sung trang bị.

Ngoại thất của MINI One 5 Door và Cooper S 5 Cửa giữ lại hầu hết đặc điểm mang tính di sản của thương hiệu MINI như cặp đèn LED tròn, lưới tản nhiệt hình thang ngược hay nắp ca-pô dạng vỏ sò.

Các đường cong, bo tròn đậm chất hoài cổ tiếp tục hiện diện trên nhiều chi tiết ngoại thất như gương chiếu hậu, đèn sương mù, hốc tay nắm cửa, ống xả hay dải LED định vị.

Những thay đổi về ngoại thất của MINI One 5 Cửa và MINI Cooper S 5 Cửa, dù không quá nhiều nhưng đều mang lại ấn tượng rõ rệt về mặt thị giác. Điểm đáng chú ý đầu tiên nằm ở cụm đèn hậu với họa tiết 3D lấy cảm hứng từ Union Jack – lá cờ của Vương quốc Anh. Không chỉ đóng vai trò nhân diện model mới, chi tiết này còn giúp xe trở nên độc đáo và nổi bật.

Cụm đèn hậu của xe là họa tiết 3D lấy cảm hứng từ Union Jack – lá cờ của Vương quốc Anh.

Song song đó, logo MINI mới với thiết kế phẳng và đèn chào mừng với logo MINI chiếu xuống mặt đất khi mở cửa cũng là những chi tiết góp phần tạo nên sự khác biệt và giá trị thương hiệu cho xe.

Khác biệt lớn nhất về nội thất của MINI One 5 Door và MINI Cooper S 5 Cửa với các phiên bản MINI 3 Cửa đến từ không gian hàng ghế thứ hai và sức chứa khoang hành lý. Có chiều dài cơ sở được nâng lên mức 2.567 mm, hàng ghế sau của xe đủ rộng rãi cho 3 người lớn, đặc biệt với vóc dáng trung bình của người Việt.

Thêm vào đó, sức chứa khoang hành lý cũng lớn hơn 30% so với biến thể MINI 3 Cửa. Cụ thể, cốp xe có dung tích 278 lít và có thể tăng lên tới 941 lít khi gập hàng ghế sau.

Cả MINI One 5 Cửa và MINI Cooper S 5 Cửa đều có đầy đủ tiện nghi như điều hòa tự động 2 vùng, ghế trước kiểu thể thao, ghế hành khách trước chỉnh được độ cao, đèn nội thất 12 màu, vô-lăng thể thao hay tính năng kiểm soát hành trình.

Xe có thiết kế, hiệu năng phù hợp với đa dạng đối tượng sử dụng.

Sự khác biệt giữa phiên bản MINI One và MINI Cooper S chủ yếu đến từ một số đặc điểm ngoại hình và động cơ. Cụ thể, MINI Cooper S 5 Cửa có mâm kích cỡ lớn hơn (17 inch so với 16 inch của bản MINI One), tem trang trí trên nắp ca-pô và các chi tiết ngoại thất sơn đen bóng.

MINI One 5 Cửa được trang bị động cơ 3 xi-lanh tăng áp 1.5L, công suất 102 mã lực, mô-men xoắn 190 Nm, hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Mức hiệu năng này đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển trong đô thị và phù hợp với đa dạng đối tượng khách hàng, bao gồm cả nữ giới.

Trong khi đó, trải nghiệm lái go-kart đặc trưng của MINI được thể hiện rõ nét hơn trên phiên bản MINI Cooper S 5 Cửa. Xe sử dụng động cơ 4 xi-lanh tăng áp cuộn kép 2.0L, công suất 192 mã lực, mô-men xoắn 280 Nm, hộp số ly hợp kép 7 cấp, hệ dẫn động cầu trước, đi kèm hệ thống hỗ trợ vào cua Performance Control, lốp run-flat và lẫy chuyển số sau tay lái.

MINI John Cooper Works Countryman ALL4 – đậm chất thể thao

Với những người đam mê phong cách thể thao, MINI John Cooper Works Countryman ALL4 là lựa chọn sáng giá. Chất thể thao không đơn thuần đến từ thiết kế nội/ngoại thất bắt mắt của xe mà còn được thể hiện qua trải nghiệm cầm lái, với hiệu năng động cơ mạnh mẽ và hệ dẫn động 2 cầu.

Bên cạnh đó, nhờ chiều dài, rộng, cao và chiều dài cơ sở tốt hơn MINI One và Cooper S 5 Cửa, JCW Countryman ALL4 mang lại không gian sử dụng rộng rãi hơn. Kích cỡ của xe tiệm cận những mẫu CUV hạng C và sở hữu hàng ghế 5 chỗ thoải mái cho người lớn.

Ngoài ra, khoảng sáng gầm tăng lên mức 165 mm cũng giúp JCW Countryman ALL4 vận hành linh hoạt hơn. Những tình huống leo vỉa hè đỗ xe hay đi qua đường ngập nước – vốn không hiếm gặp ở đô thị Việt Nam - gần như không làm khó được mẫu CUV hạng sang này.

MINI John Cooper Works Countryman ALL4 có thiết kế mang hơi hướm thể thao rõ nét.

MINI John Cooper Works Countryman ALL4 có thiết kế mang hơi hướm thể thao rõ nét, với bộ bodykit thể thao, cản trước, lưới tản nhiệt và khe hút gió lớn. Nóc, ốp gương chiếu hậu, viền lưới tản nhiệt và kẹp phanh được sơn đỏ nổi bật, tạo điểm nhấn cá tính cho ngoại thất.

Xe có bộ mâm 5 chấu kép 2 tone màu kích cỡ 19 inch, 2 thanh ba-ga nóc, ống xả kép và logo John Cooper Works nổi bật trên lưới tản nhiệt, khe gió bên hông, la-zăng và phần đuôi.

MINI sử dụng kiểu phối màu đen/xám với các chi tiết màu đỏ nổi bật cho khoang lái của JCW Countryman ALL4. Bộ ghế ngồi thể thao bắt mắt khi kết hợp hài hòa các mảng màu lớn. Thêm vào đó, hàng ghế thứ 2 có thể trượt và điều chỉnh độ ngả.

Mẫu xe có ngoại thất ấn tượng, chi tiết tinh xảo.

MINI JCW Countryman ALL4 sở hữu nhiều tiện nghi như điều hòa tự động 2 vùng, hệ thống âm thanh Harman Kardon 12 loa công suất 360 W, cửa sổ trời toàn cảnh, đèn nội thất 12 màu, ghế dã ngoại Picnic Bench và màn hình thông tin giải trí 6,5 inch.

Khả năng vận hành mạnh mẽ là một trong những ưu điểm lớn nhất của MINI John Cooper Works Countryman ALL4. Xe sử dụng động cơ 4 xi-lanh tăng áp cuộn kép 2.0L, công suất 231 mã lực, mô-men xoắn 350 Nm, hộp số tự động 8 cấp Steptronic và hệ dẫn động hai cầu ALL4.

Mức hiệu năng này giúp xe tăng tốc 0-100 km/h trong 6,5 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 234 km/h. Đồng thời, với hệ thống hỗ trợ vào cua và các lựa chọn chế độ lái, MINI JCW Countryman ALL4 phù hợp với những khách hàng muốn trải nghiệm trọn vẹn cảm giác lái phấn khích, linh hoạt và thú vị đặc trưng của những chiếc MINI.