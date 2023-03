Minh Tú: 'Tôi từng chia tay bạn trai vì mắc bệnh, khó có con'

Người mẫu cho biết sức khỏe của cô không tốt. Minh Tú mắc bệnh lạc nội mạc tử cung dẫn đến khó có con.

Trên kênh cá nhân, Minh Tú chia sẻ về sức khỏe và chuyện tình cảm thời gian qua. Cô kể cách đây hai năm, trong một lần đi khám tổng quát, người mẫu phát hiện bệnh lạc nội mạc tử cung.

"Lúc đó, Minh Tú đã 30 tuổi và rất quan tâm đến việc có con. Khi bác sĩ chẩn đoán tôi bị bệnh lạc nội mạc, tôi còn không biết đó là bệnh gì. Bác sĩ nói bệnh lạc nội mạc khiến khả năng có thai ngoài tử cung cao. Khả năng thụ thai khó. Khi đón nhận tin đó, tôi rất buồn và stress vì bản thân thích em bé", cô chia sẻ.

Minh Tú và bạn trai người Đức nhiều lần chia tay rồi tái hợp. Ảnh: NVCC.

Sau đó, Minh Tú nói lời chia tay bạn trai đã gắn bó trong hai năm. Khi nửa kia hỏi lý do, Minh Tú không dám trả lời. Cô cho biết bản thân là người tiêu cực, luôn suy nghĩ, lo lắng quá mức dù đó chỉ là chuyện nhỏ.

"Bạn trai tôi lúc đó đã 40, anh luôn mong có gia đình nhỏ. Tôi suy nghĩ tiêu cực là mình không thể làm điều đó nên để anh tìm người khác phù hợp. Sau một thời gian trao đổi qua lại, tôi mới dám nói sự thật về bệnh tình của mình. Bạn trai tôi là người dễ thương. Anh nói chúng tôi có thể nhận một người con nuôi", Minh Tú nói.

Người mẫu cho biết cô còn mắc chứng nhược thị bẩm sinh, hở van tim, phổi không đều, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và công việc.

"Trong cuộc đời có rất nhiều thử thách, quan trọng là tinh thần của mình để đón nhận mọi thứ ra sao. Ai cũng phải trải qua thử thách, không ai có một cuộc sống toàn vẹn, hoàn hảo cả", cô bày tỏ.

Minh Tú trải qua nhiều năm gắn bó với bạn trai Chris - người Đức nhưng sinh sống và làm việc tại châu Á. Cả hai quen biết vào năm 2011 nhưng nhiều lần chia tay rồi tái hợp.

"Trải qua nhiều cung bậc cảm xúc và một thời gian đủ dài để lắng nghe, chia sẻ, thấu hiểu cùng sự cảm thông, nên hai người quyết định gắn bó cùng nhau. Đây cũng là thời điểm thích hợp để chia sẻ niềm vui, thông tin tới mọi người", Minh Tú nói về bạn trai thông qua bài đăng trên trang cá nhân vào năm 2021.

Minh Tú sinh năm 1991, được biết tới sau khi giành giải Giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013 và Á quân Asia's Next Top Model 2017. Năm 2018, cô tiếp tục tham gia cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia và lọt vào top 10. Minh Tú cũng đảm nhận vai trò huấn luyện viên của cuộc thi The Face Vietnam và The Look Vietnam 2017. Cô còn là giám khảo khách mời trong chương trình Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.

Những năm qua, Minh Tú hoạt động chăm chỉ. Ngoài xuất hiện thường xuyên trong các sự kiện thời trang, người mẫu còn diễn xuất trong phim Hoa hậu Giang hồ hay Người tình. Minh Tú cũng là người huấn luyện cho Đỗ Thị Hà phần catwalk trước khi hoa hậu lên đường sang Puerto Rico dự thi Miss World 2021 hay Nguyễn Thúc Thùy Tiên tại Miss Grand International.