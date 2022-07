Mike Tyson dự cảm cái chết đang cận kề

Mike Tyson nói tiền bạc không mang lại cảm giác an toàn, hạnh phúc cho bản thân ông ở thời điểm này.

The Sun đưa tin cựu võ sĩ quyền anh Mike Tyson vừa có buổi trò chuyện với nhà tâm lý học Sean McFarland trong một podcast cá nhân. Ông chia sẻ bản thân cảm thấy mình già đi hàng ngày và cái chết đang cận kề.

"Tôi nhìn vào gương và thấy những chấm nhỏ trên khuôn mặt của mình. Tôi tự nói với bản thân: 'Chà, những ngày cuối cùng của mình đã thực sự đến rất gần'. Mỗi người chúng ta rồi sẽ ra đi, đó là điều chắc chắn", Mike Tyson cho biết.

Tyson (trái) luôn giữ tốc độ và sự nhạy bén mỗi lần ra đòn. Ảnh: USA Today Sport.

Cựu võ sĩ quyền anh nói ở hiện tại, tiền bạc không mang lại sự an toàn và cảm giác hạnh phúc cho ông.

"Tôi từng nói với mọi người, đặc biệt là với những ai chưa có tiền và nghĩ tiền bạc sẽ mang lại hạnh phúc cho họ, rằng khi có mọi thứ trong tay, bạn không thể kỳ vọng ai đó yêu mình mà không tính toán. Làm cách nào khiến tôi có thể dũng cảm bày tỏ tình yêu khi đối phương có 500 tỷ USD ", ông nói.

Mike Tyson nói không ít lần ông chia sẻ quan điểm về tiền bạc với vợ - Lakiha Spicer. Tuy nhiên, Spicer khăng khăng cho rằng tiền bạc sẽ giúp cô an toàn trong trường hợp Tyson qua đời.

"Tôi không biết cô ấy muốn nói tới sự an toàn nào. Mọi người tin rằng không gì có thể xảy ra khi họ có tiền. Vậy bạn có tin ngân hàng sẽ sụp đổ. An toàn là gì, tôi không biết. Khi bạn để tiền trong ngân hàng và nhận lãi hoặc rút tiền định kỳ. Bạn nghĩ mình sẽ có đủ tiền để sống đến hết đời. Nhưng như vậy, chúng ta đã có được sự an toàn, bảo đảm tuyệt đối không. Việc nhiều tiền có khiến chúng ta thoát khỏi bệnh tật, tai nạn xe cộ?", Mike Tyson phân tích.

Trong sự nghiệp của mình, Mike Tyson từng là nhà vô địch trẻ nhất lịch sử quyền anh khi 20 tuổi. Tuy nhiên, ở đỉnh cao sự nghiệp, huyền thoại người Mỹ lại dính vào tù tội.

Năm 1992, Tyson bị kết án 6 năm tù vì tội hiếp dâm người đẹp Desiree Washington, nhưng được trả tự do sau 3 năm thụ án. Đến năm 1997, ông trở thành mục tiêu chỉ trích của người hâm mộ sau pha cắn đứt tai của Evander Holyfield.

Sau 20 năm thi đấu quyền anh, Tyson giải nghệ với thành tích 50 chiến thắng trong 58 lần thượng đài.