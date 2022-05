Miếng bánh vẽ của doanh nhân bán 'vịt giời'

Nghe tin vợ chồng Nghệ đang cần 50 tỷ đồng “ôm” lô hàng xăng giá rẻ, bà Tuyết không ngần ngại xuống tiền ngay. Sau đó, Nghệ tiếp tục đề xuất bà Tuyết góp thêm 56 tỷ đồng nữa.

Mới đây, Công an quận Hà Đông, Hà Nội vừa khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Văn Dũng (SN 1984, HKTT phường Phú La, quận Hà Đông), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tầm nhìn Gia Nguyễn Group, về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tổng giám đốc siêu “nổ”

Theo điều tra, Công ty Cổ phần Tầm nhìn Gia Nguyễn Group thành lập từ năm 2008, địa chỉ trụ sở chính tại khu liền kề V6, khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La. Hoạt động chính của công ty là khai thác bã thải ở mỏ than cọc 6 Cẩm Phú - Cẩm Phả - Quảng Ninh.

Đối tượng Nguyễn Văn Dũng.

Do làm ăn thua lỗ, Dũng trở thành con nợ của nhiều cá nhân với số tiền lên đến hơn 70 tỷ đồng . Nguyễn Văn Dũng bắt đầu nảy sinh “ý tưởng” lừa đảo dụ dỗ nhiều người ném tiền vào công ty dưới hình thức góp vốn làm ăn.

Năm 2019, Dũng chỉ đạo nhân viên Công ty Gia Nguyễn phát triển phần mềm “Nền kinh tế chia sẻ”; hình thức là lắp đặt các màn hình tivi quảng cáo tại các địa điểm trên 10 tỉnh thành rồi thông qua ứng dụng để phát quảng cáo thu tiền lợi nhuận. Nhưng trên thực tế, Công ty Gia Nguyễn chưa ký được hợp đồng kinh doanh để sinh lợi nhuận từ việc phát quảng cáo trên số màn hình đã lắp đặt.

Từ tháng 6/2021, Nguyễn Văn Dũng đã chỉ đạo nhân viên công ty quảng cáo hình thức kinh doanh này thông qua việc mở các lớp học, từ đó lôi kéo người dân tại Hà Nội và các tỉnh thành khác đến nghe rồi kêu gọi góp vốn vào công ty.

Số vốn ban đầu cần góp là 38 triệu đồng/người trở lên, tương đương với việc mua 1 màn hình quảng cáo thương hiệu Gia Nguyễn Group (GNG). Dũng thỏa thuận trên hợp đồng với các nhà đầu tư là hàng tháng công ty sẽ chi trả lãi là 5% (1.900.000 đồng), đây là số tiền từ hoạt động kinh doanh của Gia Nguyễn Group.

Nếu nhà đầu tư nào giới thiệu được thêm người tham gia góp vốn thì sẽ được công ty chi trả tiền lợi tức từ 500.000 đồng đến 12% tùy theo số tiền người được giới thiệu đóng góp. Trên hợp đồng ký kết, Dũng đưa thông tin số tài khoản của Công ty CP tầm nhìn Gia Nguyễn Group là 1507007001 tại Ngân hàng TP Bank để các nhà đầu tư chuyển tiền. Nhưng thực tế đây là tài khoản cá nhân của Dũng.

Từ ngày 1/10/2021 đến ngày 15/4/2022, Dũng đã huy động được của 400 cá nhân góp vốn thông qua 500 hợp đồng kinh tế với số tiền lên đến 43 tỷ đồng .

Khi có tiền, Dũng đã sử dụng để trả nợ khoản vay trước đó cho 4 cá nhân là 16 tỷ đồng ; dùng tiền người nộp sau trả lợi tức cho người nộp trước hơn 6 tỷ đồng . Số tiền còn lại Dũng sử dụng vào việc chi trả lương cho nhân viên, thuê mặt bằng, thuê xe nhưng không có hóa đơn, chứng từ mà chỉ dùng tài khoản cá nhân để chuyển khoản. Dũng không sản xuất, mua màn hình GNG, cũng không có hoạt động kinh doanh sinh lãi như đã hứa hẹn với các nhà đầu tư .

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Nguyễn Văn Dũng, cơ quan Công an thu giữ 231 màn hình không có nhãn hiệu, không có nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ. Cơ quan điều tra cũng đã xác minh tại Chi cục Thuế quận Hà Đông, kết quả từ tháng 1/2021 đến nay, Công ty Cổ phần Tầm nhìn Gia Nguyễn Group không phát sinh hóa đơn GTGT mua vào, không phát sinh hóa đơn GTGT bán ra, chưa kê khai lợi nhuận của doanh nghiệp.

Chiếc siêu xe đi mượn mà Nguyễn Văn Dũng dùng để đi lừa người khác.

Xác minh tại Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN), kết quả Công ty Cổ phần Tầm nhìn Gia Nguyễn Group không đăng ký nhãn hiệu GNG với sản phẩm bếp, màn hình.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Dũng cũng đã khai Công ty Gia Nguyễn không sản xuất, kinh doanh màn hình thương hiệu GNG như đã hứa hẹn với các nhà đầu tư. Số màn hình không có tem nhãn mà Công an thu được tại nơi làm việc của Dũng được thu mua từ hàng hóa cũ, không rõ xuất xứ từ năm 2019 với giá 3 triệu đồng/chiếc. Việc chi tiêu số tiền thu được từ những người góp vốn cũng là do Dũng tự làm, các nhân viên công ty chỉ thực hiện theo chỉ đạo của Dũng và hưởng lương do Dũng thỏa thuận chi trả.

Đánh vào tâm lý đám đông của nhiều người thích làm giàu nhanh, ham vẻ bề ngoài bóng bẩy, hào nhoáng, Nguyễn Văn Dũng luôn chú trọng xây dựng hình ảnh một vị tổng giám đốc đẹp trai, phong độ, đầu tóc lúc nào cũng bóng mượt, đặc biệt là nói chuyện rất có duyên với nhiều bài học kinh doanh bổ ích.

Trên các kênh YouTube của Gia Nguyễn Group, những hình ảnh đẹp trai như tài tử của vị Tổng giám đốc Nguyễn Văn Dũng đi đâu cũng có vệ sỹ và di chuyển chủ yếu bằng chiếc Mercedes Maybach màu đen khiến nhiều người ngưỡng mộ. Không chỉ đẹp trai, phong độ, trời phú cho Nguyễn Văn Dũng tài ăn nói rất có duyên, dễ dàng lôi kéo, hấp dẫn người đối diện.

Thêm vào đó, Dũng cũng là người có kiến thức nhất định về hoạt động kinh doanh, bởi dù gì, Dũng có hơn chục năm kinh nghiệm trên thương trường kể từ khi mở công ty khai thác bã thải ở mỏ than cọc 6 Cẩm Phú - Cẩm Phả - Quảng Ninh.

Chưa kể, Dũng còn cao tay khi thường xuyên tổ chức các chuyến đi miễn phí đưa các nhà đầu tư tham quan các cơ sở sản xuất kiêm showroom của Tập đoàn Gia Nguyễn trên địa bàn huyện Phú Xuyên như minh chứng cho sự ăn nên làm ra, phát triển vượt bậc của tập đoàn. Nhưng thực chất đó chỉ là địa điểm của một người quen, Dũng mượn làm cơ sở kinh doanh để “nổ” với nhà đầu tư. Vì thế, nhiều người không chỉ bỏ số tiền lớn vào mà còn mời gọi bạn bè, người thân tham gia để hưởng hoa hồng. Ngay cả khi Dũng bị bắt, nhiều nhà đầu tư vẫn tin rằng chỉ vài hôm nữa vị tổng giám đốc sẽ được thả.

Vỏ bọc hoàn hảo của nữ Chủ tịch tuổi trẻ tài cao

Đầu tháng 4/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cũng đã khởi tố, bắt giam đối với Phùng Thị Nghệ, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Hưng Phát về tội “lừa đảo chiếm đoạt hơn 650 tỷ đồng ” thông qua việc huy động vốn thành lập ngân hàng của nhiều đại gia.

Khi Phùng Thị Nghệ bị bắt, nhiều người mới ngỡ ngàng, bởi không ngờ phía sau một vỏ bọc hoàn hảo lại là một kẻ lừa đảo với thủ đoạn tinh vi.

Trên trang cá nhân, Phùng Thị Nghệ được biết đến với hình ảnh nữ chủ tịch thành đạt khi tuổi đời còn khá trẻ (37 tuổi), với nhiều kế hoạch kinh doanh lớn về xăng dầu, thành công kêu gọi góp vốn hàng trăm tỷ để mở ngân hàng. Nghệ cũng thường xuyên check-in những nơi sang chảnh cùng cơ ngơi hoành tráng.

Vợ chồng Nghệ còn thường xuyên đưa các “đối tác” về nhà riêng, trụ sở doanh nghiệp ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7), giới thiệu hàng chục chiếc siêu xe và những thú ăn chơi xa hoa. Tận mắt thấy cơ ngơi hoành tráng nên các “con mồi” đã hoàn toàn tin tưởng và dễ dàng “sập bẫy”.

Phùng Thị Nghệ thường xuyên check-in nơi sang chảnh.

Chẳng thế mà khi một người bạn làm ăn cũng là hàng xóm thân thiết hơn 20 năm cho biết, vợ chồng Nghệ đang cần 50 tỷ đồng “ôm” lô hàng xăng giá rẻ, bà Trương Bạch Tuyết không ngần ngại xuống tiền ngay. Sau đó, Phùng Thị Nghệ tiếp tục đề xuất bà Tuyết góp thêm 56 tỷ đồng nữa mua lô hàng xăng dầu thứ hai. Để tạo sự tin tưởng, Nghệ chuyển một phần lợi nhuận của các lô hàng cho bà Tuyết, với tổng số tiền 23,7 tỷ đồng .

Biết con mồi đã sập bẫy, Nghệ tiếp tục thông báo về việc một nhóm người bạn đang có ý định triển khai việc thành lập ngân hàng liên quan đến hoạt động thu đổi ngoại tệ. Chủ trương thành lập ngân hàng này đã được chấp thuận bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Vì vậy, Nghệ đã “mời” bà Tuyết tham gia với tư cách là 1 trong 5 thành viên sáng lập ngân hàng với tên gọi “Ngân hàng ngoại hối Việt Nam” (viết tắt Vietnam Forex Bank). Tuy nhiên, còn thiếu 300 tỷ đồng mới đủ số tiền ký quỹ bảo chứng ngân hàng nên Nghệ phân công bà Tuyết chịu trách nhiệm 100 tỷ đồng . Vì tin tưởng nên bà Tuyết đã đi vay mượn bạn bè, người thân chuyển cho Nghệ để thành lập ngân hàng.

Để bà Tuyết không nghi ngờ, Nghệ nói là số tiền của bà Tuyết góp vào đang được giữ tại Ngân hàng Nhà nước trong vòng 2 tuần để chứng thực năng lực tài chính cho việc thành lập ngân hàng. Tổng số tiền mà bà Tuyết đã chuyển cho Nghệ vừa kinh doanh xăng dầu và vừa thành lập “Ngân hàng ngoại hối” là 260 tỷ đồng .

Không chỉ riêng bà Tuyết, rất nhiều người bị Phùng Thị Nghệ thuyết phục để giao hàng tỷ đồng tham gia vào việc thành lập “Ngân hàng ngoại hối”. Như trường hợp vợ chồng bà P.T.H.H và ông L.T.T (ngụ tỉnh Hải Dương) bị lừa 170 tỷ đồng . Ông C.X.V (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM) cũng lâm vào cảnh vỡ nợ vì “góp vốn” 27,6 tỷ đồng cho Nghệ để làm ăn và thành lập “ngân hàng ngoại hối”.

Sở dĩ Phùng Thị Nghệ dễ dàng lừa người khác góp vốn với số tiền lớn là vì Nghệ “nổ” mình là chủ một doanh nghiệp đăng ký kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực thu đổi ngoại tệ. Nghệ thường xuyên khoe quan hệ với nhiều người có thế lực trong hệ thống ngân hàng và khuyên các “nhà đầu tư” cứ yên tâm, không phải lo lắng nhiều. Và đương nhiên cái “mác” Chủ tịch HĐQT một tập đoàn lớn là cơ sở đảm bảo chắc chắn nhất cho những dự án mà Nghệ tự vẽ ra. Chưa kể thời gian đầu lừa nạn nhân, Nghệ chi trả tiền lãi, tiền hoa hồng cho các nạn nhân rất sòng phẳng, đúng ngày.

Kiếm tiền, làm giàu không bao giờ là dễ dàng. Vì thế, mỗi người hẫy cẩn trọng trước những lời mời chào về cơ hội vàng kiểu “một vốn mười lời”, nhất là từ những kẻ thường lên mạng dạy đời, dạy cách làm giàu.