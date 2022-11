Miền Trung mưa lớn 3 ngày

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa dông đã xuất hiện nhiều nơi ở Trung Bộ và Nam Bộ ngày 19/11, tập trung ở khu vực Khánh Hòa, Phú Yên, Đồng Tháp, Vĩnh Long với lượng phổ biến 70 mm trong 12 giờ.

Từ tối 19 đến ngày 21/11, mưa lớn tiếp diễn ở khu vực từ Bình Định đến Ninh Thuận. Lượng mưa trong 3 ngày tới phổ biến 100-250 mm, có nơi trên 300 mm.

Riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Tây Nguyên, mưa bắt đầu gia tăng từ đêm 19/11 và kéo dài đến hết ngày 22/11. Lượng mưa dao động 120-200 mm, có nơi trên 300 mm cả đợt.

Cơ quan khí tượng cảnh báo ngày 19-22/11, các sông từ Quảng Trị đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ ở thượng lưu 3-7 m, hạ lưu 1-3,5 m.

Đỉnh lũ trên các sông từ Bình Định đến Ninh Thuận có thể lên báo động 2 và 3, có sông trên báo động 3.

Người dân đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du, vùng núi và ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên.

Với Hà Tĩnh và Quảng Bình, mưa cũng xuất hiện nhưng lượng không quá lớn, phổ biến 40-70 mm. Từ ngày 23/11, mưa giảm dần ở phía nam và khả năng mở rộng lên Bắc Trung Bộ.

Trong khi đó, mưa lớn xảy ra cục bộ ở Nam Bộ, tại một số thời điểm trong ngày 20-21/11 với lượng 50-100 mm.

Đáng lưu ý, ngày 23-29/11, ven biển Nam Bộ sẽ xuất hiện đợt triều cường cao, mực nước lớn nhất tại trạm Vũng Tàu có thể đạt 4,25-4,35 m. Ảnh hưởng của triều cường, người dân vùng trũng, thấp ven biển các tỉnh Nam Bộ đề phòng ngập úng.

Tại Bắc Bộ, thời tiết duy trì kiểu nhiều mây trong ngày 20-22/11 nhưng ít mưa, có nắng gián đoạn. Nhiệt độ ở mức cao, dao động 22-31 độ C.

Ngày 23-26/11, miền Bắc khả năng đón thêm đợt không khí lạnh mới gây giảm nhiệt và mưa dông. Tại Hà Nội, nhiệt độ có thể giảm xuống mức thấp nhất là 20-23 độ C, trời mát và âm u.

Trên biển, cơ quan khí tượng cảnh báo một vùng áp thấp có khả năng hình thành ở phía nam Biển Đông.

Trước diễn biến xấu của thời tiết biển và tình hình mưa lớn trên đất liền, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai có văn bản đề nghị các địa phương thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động biết để chủ động phòng tránh.

Các đơn vị chức năng duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; kiểm tra, rà soát sẵn sàng các phương án ứng phó với mưa lớn, ngập lụt.

