Miền Trung mưa lớn 3 ngày, miền Bắc trở rét

Mưa lớn trút xuống nhiều nơi từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi trong 3 ngày gây nguy cơ lũ quét, sạt lở. Cùng lúc, miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ xuống dưới 20 độ C.

Rạng sáng 16/10, mưa lớn bắt đầu xuất hiện tại nhiều nơi ở Trung Bộ. Từ 1h đến 4h, lượng mưa ghi nhận được tại Thừa Thiên - Huế, Hà Tĩnh đã đạt ngưỡng trên 100 mm, trong khi các khu vực khác thuộc Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam mưa dao động 40-60 mm.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia), cho biết các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam và Kon Tum bắt đầu bước vào 3 ngày của đợt mưa lớn diện rộng, kéo dài từ đêm 15, rạng sáng 16 đến hết ngày 18/10.

Điều này xảy ra do ảnh hưởng của tổ hợp hình thái gồm không khí lạnh, dải hội tụ nhiệt đới và một vùng xoáy thấp đang hoạt động ở khu vực Biển Đông. Những ngày tới, vùng áp thấp khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển vào Trung Trung Bộ.

Trong 3 ngày tới, trọng tâm mưa nằm ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế. Lượng mưa ghi nhận được có thể lên tới 300-600 mm cả đợt, có nơi trên 600 mm. Với diễn biến này, chuyên gia cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía tây các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế.

Trong khi đó, lượng mưa được dự báo tại Nghệ An là 100-200 mm cả đợt. Khu vực này vừa trải qua đợt mưa do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8 nên người dân cũng cần đề phòng hiện tượng sạt lở do đất đã ngấm nước.

Từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi và phía bắc Tây Nguyên, mưa phổ biến 100-300 mm, có nơi trên 300 mm.

Ngày 16-18/10, mưa lớn trút xuống nhiều nơi ở miền Trung gây nguy cơ ngập úng, sạt lở, lũ quét. Ảnh: Duy Hiệu.

Sau đợt này, miền Trung khả năng đón thêm nhiều đợt mưa mới. Trong bản tin dự báo mùa, cơ quan khí tượng cảnh báo các tỉnh, thành phố Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ có thể hứng những đợt mưa lớn dồn dập trong nửa cuối tháng 10 và tháng 11, tiếp diễn đến đầu tháng 12.

Cùng lúc, ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường liên tục những ngày tới khiến Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục mưa lạnh. Ngày 16-17/10, mưa chỉ còn xuất hiện chủ yếu về đêm và sáng sớm, ngày tạnh ráo, Nhiệt độ giảm hơn so với những ngày qua, dao động 18-20 độ C, vùng núi có nơi rét dưới 17 độ C.

Tại Hà Nội, mưa giảm trong hai ngày cuối tuần, trời lạnh. Thời tiết tạnh ráo duy trì đến đầu tuần tới. Ngày 18/10, người dân thủ đô có thể cảm nhận được cái rét đầu tiên của mùa đông năm nay khi nhiệt độ tiếp tục xuống thấp.

Còn tại Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa rào và dông rải rác tiếp diễn từ 16 đến 21/10, tập trung về chiều, tối. Chuyên gia cảnh báo một số nơi có thể ghi nhận lượng mưa lớn trong thời gian ngắn kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trao đổi với Zing, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp nhận định đợt mưa sắp tới nguy hiểm do nhiều nơi ở Bắc Trung Bộ đã mưa suốt gần 3 tuần qua. Đất đá khu vực miền núi đã ngậm đủ nước, nếu hứng thêm lượng mưa lớn thì khả năng lũ quét, sạt lở rất cao. Ông khuyến cáo địa phương ở miền Trung cần cho người ứng trực 24/24h để kịp thời gõ kẻng cảnh báo người dân khi phát hiện nguy hiểm. Đồng thời, với lượng mưa 600 mm trong vòng 3 ngày, ông Hiệp lo ngại nhiều khu vực xảy ra ngập lụt, đặc biệt với các địa phương vùng trũng. Căn cứ vào bản đồ cảnh báo ngập, người dân cần chủ động kê cao đồ đạc, đặc biệt là thóc và lúa gạo.