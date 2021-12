Miền Trung đối mặt với nguy cơ ngập lụt và lở núi dịp cuối năm

Các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, lo ngại mưa lớn kéo dài gây sạt lở núi, ngập lụt diện rộng.

Ảnh hưởng không khí lạnh, Quảng Ngãi xuất hiện mưa lớn kéo dài từ ngày 25 đến 28/12, có nơi trên 200 mm.

Trước tình hình này, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu các địa phương rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét để sơ tán người dân.

Ảnh hưởng không khí lạnh, vùng biển Quảng Ngãi xuất hiện sóng lớn cao từ 2 đến 4 m. Ảnh: Minh Hoàng.

Các huyện, thành phố bố trí lực lượng canh gác 24/24h, cắm biển cảnh báo, không để người, phương tiện đi qua ngầm, tràn ngập sâu, tuyến đường sạt lở; hướng dẫn người dân bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp mới được gieo sạ.

Ông Nhâm Xuân Sỹ, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, cho biết trong 24 giờ qua, địa phương này đã có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 60 đến 150 mm; một số nơi như Ba Tơ, Trà Bồng, Minh Long, Sơn Giang lượng mưa 150 đến 190 mm; Dung Quất (huyện Bình Sơn) lên hơn 300 mm.

Trước đó, chiều tối 26/12, do mưa lớn kéo dài, khu vực đồi núi phía Bắc chân đèo Phú Gia (xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) sạt lở nghiêm trọng. Nước lũ và đất đá tràn xuống đường, nhà dân.

Huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) đã khẩn cấp di dời 14 hộ dân với 56 nhân khẩu sống trong vùng núi lở nguy hiểm đến nơi an toàn.

Cùng ngày, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam gửi văn bản yêu cầu chủ đầu tư các nhà máy thủy điện vận hành điều tiết mực nước hồ chứa để chống lũ.

Cơ quan chức năng Quảng Nam yêu cầu Công ty CP Thủy điện Đắk Mi 4 điều tiết nước để tham gia phòng, chống lũ. Ảnh: Thanh Đức.

Theo đó, Công ty Thủy điện Sông Tranh, Đắc Mi, Sông Bung và Công ty CP Thủy điện A Vương tiếp tục theo dõi chặt chẽ, vận hành đảm bảo mực nước hồ thủy điện. Ngoài ra, các đơn vị phải thông báo đến chính quyền, nhân dân vùng hạ du về việc vận hành, điều tiết hồ.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Nam, từ 7h đến 13h ngày 27/12, các địa phương trong tỉnh mưa to đến rất to. Do vậy, các địa phương cần cảnh báo lũ quét tại sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở ven đồi, sườn dốc tại huyện Bắc Trà My, Nam Trà My, Phú Ninh. Riêng huyện Núi Thành và TP Tam Kỳ cần đề phòng ngập lụt.