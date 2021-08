Miền Nam nước Mỹ chạy đua với số ca nhập viện kỷ lục

Trong khi số ca nhập viện ở một số bang miền Nam nước Mỹ lập kỷ lục, chính quyền bắt đầu áp đặt quy định kiểm dịch mới và kêu gọi người dân tiêm phòng.

AP dẫn thông tin từ Bộ Y tế & Dịch vụ Nhân sinh Mỹ cho biết bang Florida lập kỷ lục mới ngày 1/8 khi có 10.207 ca mắc Covid-19 phải nhập viện.

Kỷ lục trước đó là từ ngày 23/7/2020, hơn nửa năm trước khi Mỹ triển khai tiêm chủng đại trà. Tại thời điểm đó, Florida có 10.170 ca nhập viện, theo Hiệp hội Bệnh viện Florida.

Trong khi đó, số ca nhập viện vì Covid-19 ở bang Louisiana được dự báo sẽ lập kỷ lục mới trong ngày 2/8. Sự lây lan của biến chủng Delta cũng khiến thống đốc bang này áp đặt lại quy định đeo khẩu trang bắt buộc trong không gian kín.

Các bác sĩ ở Louisiana cảnh báo bệnh viện đã quá tải và họ không đủ khả năng chăm sóc chu đáo cho bệnh nhân, theo Reuters.

Bệnh nhân Covid-19 được điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt ở Los Angeles, Mỹ. Ảnh: Los Angeles Times.

Bác sĩ Catherine O'Neal - giám đốc Trung tâm y tế Our Lady of the Lake ở Baton Rouge, Louisiana - cho biết: “Đây là những ngày đen tối nhất của đại dịch này. Chúng tôi không còn có thể cho bệnh nhân mọi sự chăm sóc cần thiết nữa".

O'Neal và các bác sĩ khác ở Louisiana cho biết vấn đề lớn nhất là thiếu hụt nhân sự, do nhiều y tá cũng mắc Covid-19. Chính quyền bang cho biết hiện Louisiana thiếu khoảng 6.000 y tá.

Tại bang California, 8 hạt trong khu vực Vịnh San Francisco sẽ phải thực hiện quy định đeo khẩu trang bắt buộc trong không gian kín tính từ ngày 3/8.

Công nhân ngành vận tải ở New York và nhân viên bệnh viện, viện dưỡng lão và nhà tù ở New Jersey sẽ phải tuân theo quy định mới về tiêm chủng bắt buộc hoặc xét nghiệm Covid-19 thường xuyên.

Tại Denver, thị trưởng thành phố này cũng yêu cầu 11.000 công chức phải tiêm vaccine bắt buộc.

Trong khi đó, Thống đốc New York Andrew Cuomo thúc giục quán bar, nhà hàng và các doanh nghiệp tư nhân khác chỉ cho phép khách hàng đã được tiêm phòng vào quán.

Những động thái này thể hiện nỗ lực của chính quyền Mỹ trong việc thúc đẩy người dân tiêm phòng, trong bối cảnh biến chủng Delta đang khiến nước Mỹ rơi vào làn sóng đại dịch mới.

Trong vòng một tuần gần đây, trung bình mỗi ngày nước này ghi nhận hơn 70.000 ca mắc mới, tăng gần 60.000 trường hợp mỗi ngày trong vòng chưa đầy 6 tuần, theo Washington Post.

Theo dữ liệu của Worldometers, hiện Mỹ ghi nhận tổng cộng 35.884.940 ca bệnh kể từ đầu đại dịch, với 629.840 trường hợp tử vong.

Hiện tại, khoảng 50,2% người Mỹ đã được tiêm chủng đầy đủ, theo dữ liệu của Our World in Data.