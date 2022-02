Miền Bắc trải qua tháng 2 rét hiếm gặp trong 40 năm

Chuyên gia nhận định trong vòng 40 năm qua, miền Bắc hiếm khi trải qua giai đoạn cuối tháng 2 nhiệt độ thấp như năm nay.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết tháng 2 nằm trong thời kỳ chính đông ở miền Bắc. Do đó, việc khu vực xuất hiện đợt rét đậm, rét hại vào giai đoạn này không bất thường.

"Dù vậy, nền nhiệt cuối tháng 2 năm nay khá hiếm gặp. Theo thống kê trong vòng 40 năm qua, dịp cuối tháng 2 năm nay là một trong 6 năm có nền nhiệt trung bình thấp nhất", ông Lâm thông tin.

Theo số liệu thống kê, từ đầu tháng 2 đến nay, miền Bắc có 18 ngày rét với nhiệt độ trung bình ngày dưới 18 độ C, nhiều hơn các tháng 2 khác trong vòng 10 năm trở lại đây. Trong đó, khu vực trải qua 13 ngày rét đậm, rét hại với nền nhiệt thấp hơn trung bình nhiều năm 1-2 độ C.

Số ngày rét vào tháng 2 trong 10 năm gần đây

Nhãn 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

ngày 18 1 10 0 13 4 14 11 11 7

Chuyên gia cho biết nguyên nhân gây ra đợt rét lần này là miền Bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh tràn xuống vào đêm 18/2. Sau đó, không khí lạnh liên tục được bổ sung khiến giá rét kéo dài.

Cùng lúc, một rãnh thấp trong đới gió tây hoạt động trên độ cao 3.000-5.000 m là nguyên nhân ra mưa rào cho Bắc Bộ. Mưa dông kèm theo gió là tác nhân khiến nền nhiệt giảm sâu, gây nên tình trạng rét buốt.

Băng giá xuất hiện tại đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) sáng 21/2. Ảnh: Nguyễn Minh Chuyển.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc nhiều khả năng đang trải qua những ngày rét nhất của mùa đông 2021-2022. Tuy nhiên, đợt rét này không kéo dài.

Do không khí lạnh đang tăng cường xuống phía nam, ngày 21/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm mưa nhưng duy trì nền nhiệt thấp. Đồng bằng có nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C, vùng núi 3-6 độ C. Khu vực núi cao tiếp tục được cảnh báo nguy cơ băng giá, mưa tuyết với nhiệt độ dưới 0 độ C.

Tình trạng rét hại khả năng duy trì đến hết ngày 22/2. Sau đó, miền Bắc hửng nắng, nhiệt độ ban ngày có thể tăng cao lên ngưỡng 15-17 độ C, rét đậm, rét hại chỉ còn xuất hiện về đêm và sáng sớm.

Ngày 21-22/2, mưa dông tiếp diễn ở khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế, nhiệt độ thấp nhất tại đây phổ biến 11-14 độ C. Thời tiết rét đậm, phía bắc rét hại.